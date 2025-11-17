Messina, FdI all’attacco della pista ciclabile in via Cesare Battisti: “È davvero utile?”

Gioveni prima e Carbone poi si interrogano sul nuovo tratto dedicato a bici e monopattini: "Ennesimo cantiere, la giunta faccia dietrofront"

MESSINA – I consiglieri di Fratelli d’Italia Libero Gioveni e Dario Carbone, con due diversi comunicati, sono andati all’attacco del nuovo tratto di pista ciclabile che sorgerà lungo la via Cesare Battisti. Il capogruppo per primo ha chiesto un dietrofront della giunta comunale, contestando il progetto che è presente all’interno del Pums. Il Piano urbano della mobilità sostenibile è stato approvato nel giugno 2024. Per arrivare al sì ci sono voluti mesi di interlocuzioni e diverse sedute di commissioni e consigli. L’ultima, quella dell’approvazione, è durata oltre 4 ore.

Pista ciclabile, Gioveni all’attacco

Gioveni ha spiegato: “Anziché prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti dalla via Garibaldi e fino all’incrocio con via Tommaso Cannizzaro utilizzando l’attuale corsia preferenziale così come si è fatto in via Catania, l’amministrazione pensa bene di calarci un’altra pista ciclabile! In una una recente relazione sul traffico veicolare cittadino venne fuori un dato inequivocabile su quello circolante proprio in via Garibaldi, ossia il transito di ben 900 autovetture all’ora”.

Per il capogruppo, quindi, andrebbe permesso alle auto di accedere alla Cesare Battisti dalla via Garibaldi. E ha definito “inutile” quel tratto fino alla Tommaso Cannizzaro, oggi occupato dalla sola corsia preferenziale per i bus e dalla pista ciclabile già realizzata. Da qui la necessità di un dietrofront prima dell’avvio del nuovo cantiere. Questo invece sorgerà proprio nel tratto “tra la via Tommaso Cannizzaro e la rotatoria Zaera”, dove “l’attuale corsia funziona discretamente”.

Carbone chiede la seduta in commissione

In mattinata è stato poi Carbone a chiedere la convocazione di una seduta sul tema della prima commissione consiliare. L’obiettivo è “comprendere modalità e tempistiche dell’ennesimo cantiere”. Il consigliere ha spiegato: “Aprirà a breve l’ennesimo cantiere in città. Mi chiedo la reale utilità di questa ulteriore pista ciclabile. Considerata la drammatica situazione viabile del Centro di Messina e l’inutilizzo di quelle esistenti”. Da qui l’esigenza di una commissione con ospiti l’assessore Mondello e i dirigenti del dipartimento.

E ancora: “Ricordo ancora il dibattito in Consiglio Comunale in materia di PUMS quando votando contro il provvedimento ho sollevato il tema del quantitativo abnorme di piste ciclabili inserite nel Piano. Mi fu risposto che l’inserimento nel PUMS delle stesse non avrebbe equivalso automaticamente alla loro realizzazione. Questo è il risultato. È inoltre paradossale come queste scelte vengano calate dall’alto dall’amministrazione con la previsione di delibere di giunta e senza alcun coinvolgimento del Consiglio comunale”.