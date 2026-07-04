 Messina, ferimento in via La Farina

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Alessandra Serio

Messina, ferimento in via La Farina

sabato 04 Luglio 2026 - 07:27

Giovane accoltellato in strada, la Polizia ha portato in caserma diverse persone

Messina – Un ragazzo è stato ferito in via La Farina, nel pomeriggio di venerdì tre luglio, nel corso di un’aggressione avvenuta in strada. Il giovane è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad accertamenti mentre gli agenti delle Volanti hanno fermato alcuni soggetti che, si sospetta, abbiano avuto un ruolo nel ferimento.

Accoltellato in strada, cosa sappiamo

La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio e non è del tutto chiara, a breve ci saranno sviluppi. In particolare non è ancora emerso se si è trattato di una lite tra giovani finita in aggressione o di un tentativo di rapina sventata. Dai primi accertamenti sembra che la vittima è stata colpita con un’arma da taglio. Inizialmente è stato soccorso da agenti della Polizia Municipale, poi sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti.

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