Messina Futsal sconfitto da Soverato, l’Under19 in Coppa Italia

Storica qualificazione alla competizione nazionale per la giovanile, in Serie A2 peloritani sconfitti sul campo della capolista per 6-3

Non è bastata la rimonta nel primo tempo al Messina Futsal per fare risultato sul campo della capolista Soverato, che si è imposta per 6 a 3 nella 9ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Inizio partita favorevole ai calabresi, che vanno due volte a bersaglio con Savio e Scigliano. Veemente è la reazione dei giallorossi, trascinati dallo scatenato Matias Sanz. Il pivot argentino firma una tripletta di pregevole fattura. Si va all’intervallo con gli ospiti meritatamente in vantaggio (2-3). Nella ripresa, i locali prendono in mano le redini del gioco e, soprattutto, sono spietati nelle finalizzazioni, come dimostrano i quattro gol realizzati. Dall’altra parte, i tentativi offensivi portati dalla squadra allenata da Giuseppe Fiorenza peccano di mira e, così, il suono della sirena sancisce la sconfitta dei peloritani.

Storica qualificazione dell’Under 19

Prezioso successo dell’Under 19 (nell’immagine in evidenza) nel torneo nazionale di categoria. I ragazzi guidati in panchina da Salvatore D’Urso hanno superato, sul parquet del “PalaLaganà”, i coetanei della Drago Acireale con il punteggio di 6-1 (marcatori: Saccone 4, Lo Presti e Arena), centrando la storica qualificazione in Coppa Italia.

Risultati e classifica Serie A2

Risultati 9ª giornata serie A2: Bitonto-Ecosistem Lamezia 5-2; Canosa A5-Audace Monopoli 3-6; Futsal Mazara-Città di Acri 4-2; Gear Piazza Armerina-Castellana 7-3; Sammichele-Futsal Canicattì 1-4; Soverato-Messina Futsal 6-3.

Classifica girone D: Soverato 20; Bitonto 19; Audace Monopoli 18; Futsal Canicattì 16; Gear Piazza Armerina 14; Futsal Mazara 13; Sammichele 12; Ecosistem Lamezia 11; Castellana 10; Messina Futsal 9; Città di Aci 7; Canosa A5 6.

