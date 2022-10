Basile riparte da Basile, più deleghe al sindaco e in tre per due posti in Giunta - Tempostretto

I possibili sostituti di Gallo e Musolino e la corsa per la presidenza del Consiglio

MESSINA – Le deleghe di Dafne Musolino sono tante e di un certo rilievo: dalle attività produttive alle politiche del mare e l’attuazione del decentramento amministrativo. Allora, nel momento del congedo del vicesindaco Francesco Gallo e dell’assessora Dafne Musolino per la elezione in Parlamento, il sindaco Federico Basile starebbe valutando di tenere per sé alcune delle deleghe più pesanti. I tre in corsa, e l’ufficializzazione avverrà lunedì prossimo, per i due ruoli di assessore, dovrebbero essere Roberto Cicala, presidente di Patrimonio Spa, Carmelo Picciotto, presidente della Confcommercio messinese, e per lo Sport Francesco Giorgio, fiduciario Coni Messina.

Il primo è uno degli uomini di punta del progetto politico di Cateno De Luca. Il secondo avrebbe altre caratteristiche e potrebbe essere interpretato come un segnale nei confronti della categoria che lo stesso Picciotto rappresenta. Il terzo, Giorgio, è un uomo di sport, con attenzione alla sua valenza sociale. Il ruolo di vicesindaco, invece, potrebbe essere assegnato di nuovo all’assessore Salvatore Mondello, a meno che non sia compiuta, dallo stesso sindaco e dal leader politico De Luca, una diversa valutazione.

Per la presidenza del Consiglio, se non toccherà al vicepresidente vicario Nello Pergolizzi, le dimissioni di De Luca potrebbero favorire il consigliere comunale Alessandro De Leo, che ha sfiorato l’elezione alle regionali.

Alessandro De Leo

Basile: “Grazie e in bocca al lupo a Gallo e Musolino e intanto volo a Roma per il Piano di riequilibrio”

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco ha ringraziato Gallo e Musolino “per il grande lavoro svolto in questi mesi. In bocca al lupo per la vostra nuova missione al Parlamento italiano”. Subito dopo, Basile ha annunciato la partenza per Roma: “Gli appuntamenti istituzionali di oggi saranno con la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) per il piano delle assunzioni e con il direttore centrale per la Finanza locale, per discutere del Piano di riequilibrio.. Al centro di tutto il futuro della nostra Messina”.

Le deleghe di Musolino e i nuovi compiti del sindaco

Ecco le deleghe di Dafne Musolino e una parte andranno allo stesso sindaco: Contenzioso – Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Mercati); Politiche Ambientali e Rapporti con Messina Servizi Bene Comune; Politiche del Mare, Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Casinò del Mediterraneo; Attuazione decentramento amministrativo.

