Messina. “Gli ospedali devono essere a misura di disabile”

Il presidente dell'associazione "Nati per la vita", Potenzone, chiede ai vertici del Papardo di rendere più agevole il percorso per le persone con disabilità

MESSINA – “Gli ospedali dovrebbero essere concepiti su misura delle persone con disabilità. In particolare, ho segnalato ai vertici del Papardo le difficoltà delle persone con problemi di salute e con problemi motori ad accedere o a fare lunghi spostamenti all’interno dell’ospedale. Il tutto dovuto all’allungamento dei percorso”. Salvatore Potenzone, presidente dell’associazione “Nati per la vita“, scrive al Papardo e ci segnala il problema, numero WhatsApp 366 872 6275.

Sottolinea il presidente dell’associazione: “Ho scritto più volte a causa della chiusura dell’ingresso del terzo piano. E le risposte ottenute non mi hanno soddisfatto. C’è un parcheggio lontano, quello più in alto, mentre l’altro ha le sbarre chiuse. Quindi, per entrare, o si suona sempre col clacson, oppure si deve scendere e chiedere. E, per una persona con disabilità, tutto diventa scomodo o proibitivo da sola”.