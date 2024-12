Messina, gli scout “Custodi del Fuoco” accoglieranno nuovi fratelli

Sabato alla chiesa dell'Immacolata otto scout ricordano la loro promessa fatta cinquant'anni fa

MESSINA – Nuovo appuntamento per i “Custodi del Fuoco”, fratelli e sorelle scout che si ritrovano a 50 anni dalla loro promessa. Sabato il terzo incontro, un momento importante che si rinnova dopo la cerimonia dello scorso aprile e oltremodo importante per gli otto scout che in quest’occasione rinnoveranno la loro promessa fatta cinquanta anni fa.

Presso il Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata sul viale Boccetta l’appuntamento è alle ore 17:45 in uniforme. Alle 18 la celebrazione eucaristica e al termine ci sarà il momento clou con la cerimonia che vedrà i nuovi insigniti del fazzolettone con lo stemma del giglio sotto forma di fuoco che arde e una pergamena in ricordo della loro promessa fatta decenni fa e a distanza di lustri rinnovata.

Un momento a cui parteciperà tutta la comunità guidata da Nino Corriera, incaricato per la Sicilia Orientale, e che accoglierà durante questa specifica cerimonia del 7 dicembre i fratelli e le sorelle scout Orazio Gentile, Letterio Rizzo, Giuseppe Martorana, Aldo Antonio Di Blasi, Gregorio Laganà, Giuseppe De Lorenzo, Salvatore Bertolani e Michele Salvo.

