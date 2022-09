Messina. I giovani di Sicilia Vera incontrano il vicesindaco Gallo e l'assessore Musolino - Tempostretto

Nella sede di Largo Gagini un confronto con i due esponenti della Giunta Basile, entrambi candidati alle Politiche

MESSINA – Seconda riunione del gruppo Sicilia Vera Giovani nella sede di Largo Gagini. Ospiti il vice sindaco di Messina Francesco Gallo e l’assessora Dafne Musolino, entrambi candidati alle prossime elezioni Politiche in programma il 25 settembre. Gallo ha spiegato il motivo della sua candidatura e poi, rivolto ai giovani, ha tenuto a sottolineare che votare è di vitale importanza. “Cateno De Luca – ha detto Gallo – ha dimostrato di avere a cuore sorti di Messina e, al tempo stesso, non ha mai dimenticato i nostri giovani e le problematiche che ogni giorno affrontano”. Poi si è soffermato sui tanti problemi degli impianti sportivi che versano ancora in non buone condizioni. “Il Comune di Messina si sta adoperando per migliorare e rendere efficienti e fruibili queste strutture”, ha spiegato.

Il progetto “Estate addosso”

A Dafne Musolino, i giovani di Sicilia Vera hanno chiesto di spiegare il progetto di De Luca a loro dedicato. “Il buon lavoro già fatto con De Luca sindaco sta proseguendo adesso con Basile – ha risposto Musolino -. La base di partenza del suo progetto per i giovani si può sintetizzare con “Estate addosso”, un progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale, attraverso Messina Social City, che offrirà a 676 giovani l’opportunità di effettuare una importante esperienza lavorativa in quest’ultima parte di stagione estiva. Siamo e saremo sempre a servizio della cittadinanza messinese”, ha concluso Dafne Musolino.

Il prossimo appuntamento

Presenti all’incontro anche l’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, il presidente Emanuele Morabito, il portavoce Filippo Villari, i componenti del gruppo Sicilia Vera Giovani e i componenti del Gruppo di Liberazione Orione capitanati da Silvano Albuse. La prossima iniziativa del Gruppo Sicilia Vera Giovani si svolgerà venerdì 2 settembre, alle ore 18.30, nell’area Artigianale Irsap di Larderia alla presenza dei commercianti dell’Area e esponenti politici come il presidente di Sicilia Vera Pippo Lombardo e di altri candidati alle prossime elezioni Regionali.