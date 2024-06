Messina. Il 210. anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri

Il discorso del comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Giovanni Truglio

Il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” e il Comando Provinciale Carabinieri di Messina hanno celebrato a piazza Duomo il 210° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Anche quest’anno, particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, attori principali della cultura della legalità e che rappresentano il simbolo del legame e della condivisione dei valori tra l’Arma di oggi e le nuove generazioni. Alla cerimonia sono infatti intervenuti oltre 200 allievi delle scuole Elementari e Medie (degli Istituti Comprensivi rispettivamente “Pascoli – Crispi”, “Cannizzaro – Galatti”, “Mazzini” e “Manzoni”) e degli Istituti Superiori cittadini (“Antonello”, “Caio Duilio” e “Sant’Ignazio”).

L’evento ha avuto inizio con l’ingresso di uno schieramento di militari, composto dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e da un Battaglione di formazione costituito da alcune delle articolazioni dell’Arma presenti sul territorio del Comando Interregionale “Culqualber”, nelle uniformi tipiche di ciascun reparto, dalla Grande Uniforme Speciale, con la tradizionale lucerna con pennacchio, dei frequentatori della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, alle uniformi del quotidiano servizio d’istituto dei Comandanti di Stazione, sino a quelle operative utilizzate dagli Squadroni Eliportati Cacciatori nelle perlustrazioni dei territori impervi di Calabria e Sicilia.

I Carabinieri schierati hanno quindi reso gli onori alla Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Marco Carletti, ha tracciato un resoconto dell’attività dei Carabinieri della Provincia negli ultimi dodici mesi.

Ha preso quindi la parola il comandante interregionale Giovanni Truglio, che ha illustrato l’impegno dei Carabinieri in Sicilia e in Calabria, ricordando come ogni sforzo venga esercitato per contrastare la minaccia costituita non solo dalla persistente presenza della criminalità organizzata, ma anche dagli altri fenomeni delittuosi che inficiano fortemente le condizioni di vita e il benessere dei cittadini, dalle frodi informatiche alla violenza di genere, dai reati ambientali a quelli che offendono la salute delle persone e il patrimonio culturale.

Ha poi proseguito evidenziando la basilare importanza del controllo del territorio che, nell’ambito del Comando Interregionale “Culqualber”, viene garantito da 700 Stazioni Carabinieri e dalle centinaia di pattuglie espresse quotidianamente da tutti i Reparti dell’Arma presenti. L’Alto Ufficiale ha, quindi, concluso ringraziando tutti i Carabinieri di Sicilia e di Calabria per il lavoro svolto e i risultati conseguiti.

A seguire, il generale Truglio, tra i militari di tutti i reparti dell’Arma che operano in Sicilia e in Calabria e che si sono distinti in servizio, ha premiato, facendo consegnare i relativi attestati ad alcune delle Autorità presenti, con la concessione di un: Encomio Solenne del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, due militari della Stazione di Cinquefrondi (RC); Encomio Solenne del Comandante Interregionale Carabinieri Culqualber, militari dei Comandi Provinciali di Cosenza e Reggio Calabria; Encomio Semplice del Comandante Interregionale Carabinieri Culqualber, militari dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani e Catanzaro; Encomio Semplice del Comandante della Legione “Sicilia”, militari dei Comandi Provinciali di Messina e Catania.



ENCOMIO SOLENNE DEL COMANDANTE GENERALE

(COME PRIMA ATTESTAZIONE DI MERITO) CONCESSO AL:

V. Brig. Domenico Giuseppe GIUNTA Car. Sc. Saverio GERMANÒ

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“IN OCCASIONE DI UN VIOLENTO INCENDIO BOSCHIVO CHE LAMBIVA UN’ABITAZIONE, NON ESITAVANO A SOCCORRERE E TRARRE IN SALVO UN ANZIANO INVALIDO, RIMASTO BLOCCATO ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE E, SUCCESSIVAMENTE, A CONTRASTARE IL PROPAGARSI DEL ROGO FINO ALL’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO”.

Cinquefrondi (RC), 21 novembre 2023.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER” CONCESSO AL:

Ten. Col. Giovanni BASILE Cap. Pietro CALABRÒ Cap. Carlo COLICCHIO Lgt. C.S. Domenico RIGILLO Brig. Ca. Q.S. Paolo Francesco CALLACI Brig. Antonino MINUTO App. Sc. Q.S. Gaspare CAMPO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“CONDUCEVANO COMPLESSA INDAGINE, SVOLTA IN SINERGIA CON REPARTO SPECIALE DELL’ARMA, CHE CONSENTIVA LA LOCALIZZAZIONE E LA CATTURA DI UN ESPONENTE APICALE DELL’ORGANIZZAZIONE DENOMINATA “COSA NOSTRA”, LATITANTE DA 30 ANNI, E L’ARRESTO DI ALCUNI FIANCHEGGIATORI”.

Province di Trapani e Palermo, settembre 2021 – 16 marzo 2023.

ENCOMIO SOLENNE DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER” CONCESSO AL:

Mar. Magg. Giuseppe CIOTOLA Brig. Bernardo NUCCIO Brig. Carmine SAVINO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“CONDUCEVANO ARTICOLATA E COMPLESSA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLA COMMISSIONE DI PLURIMI ILLECITI FINALIZZATI AL CONDIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI ENTE AMMINISTRATIVO LOCALE, ARRECANDO UN DANNO ERARIALE DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO, CONCLUSASI CON L’ARRESTO DI 16 PERSONE E IL SEQUESTRO DI BENI E QUOTE SOCIETARIE PER UN VALORE DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO”.

Provincia di Reggio Calabria e territorio nazionale, gennaio 2019 – 15 settembre 2023.

DELLA LEGIONE “SICILIA” CONCESSO AL:

Ten. Col. Domenico SPADARO Lgt. C.S. Carmelo DARONE Lgt. C.S. Annunziato SCIONTI Lgt. C.S. Cosimo SORRENTI V. Brig. Natale RUGGERI V. Brig. Sebastiano ZAGARELLA

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“CONDUCEVANO COMPLESSA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN GRUPPO CRIMINALE, CONTIGUO AD ESPONENTI DELLA ‘NDRANGHETA, DEDITO AL TRAFFICO E ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 18 PERSONE”.

Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia, febbraio 2021 – luglio 2022.

ENCOMIO SOLENNE DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER” CONCESSO AL:

Cap. Giovanni SALIMBENI Mar. Ca. Adamo NAIMOLI Mar. Ca. Guido CICCONE Mar. Ca. Francesco ROMANO Brig. Marco DESANTIS Brig. Tiziano SABIUCCIU

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“CONDUCEVANO COMPLESSA E ARTICOLATA INDAGINE NEI CONFRONTI DI APPARTENENTI A CONSORTERIE DI ‘NDRANGHETA RESPONSABILI DI REATI AGGRAVATI DAL METODO E DALLE FINALITÀ MAFIOSE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 45 PERSONE E IL SEQUESTRO DI BENI PER UN VALORE DI OLTRE 5 MILIONI DI EURO”.

Provincia di Cosenza e territorio nazionale, agosto 2018 – 30 giugno 2023.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER” CONCESSO AL:

Lgt. C.S. Michele COSCIA Lgt. Giuseppe Antonio COSTANZA Mar. Ca. Daniele BUTERA Mar. Ca. Walter NESCA V. Brig. Roberto Nunzio SCADUTO App. Sc. Marco DONZELLI App. Sc. Alfredo PIERNO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“CONDUCEVANO COMPLESSA INDAGINE NEI CONFRONTI DI ESPONENTI DI LOCALE MANDAMENTO MAFIOSO, RITENUTI RESPONSABILI DI ESTORSIONE, RAPINA E TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE DUE CONSORTERIE DI “COSA NOSTRA”, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 27 PERSONE”.

Palermo, gennaio 2019 – 16 luglio 2022.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER” CONCESSO AL:

Mar. Magg. Francesco Saverio MEROLLA Mar. Magg. Luigi RICCELLI Mar. Capo Antonio MAGISANO Brig. Ca. Q.S. Calogero PUZZO V. Brig. Giuseppe SCUTICCHIO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“CONDUCEVANO PROLUNGATA E COMPLESSA INDAGINE NEI CONFRONTI DI APPARTENENTI A CONSORTERIE DI MATRICE ‘NDRANGHETISTA DEDITI ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PERSONA E IL PATRIMONIO, NONCHÉ CONCERNENTI LE ARMI E GLI STUPEFACENTI, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 43 PERSONE”.

Provincia di Catanzaro e territorio nazionale, novembre 2018 – 22 settembre 2023.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE

DELLA LEGIONE “SICILIA” CONCESSO AL:

Brig. Antonio Emanuele PETRALIA App. Sc. Filippo LONGHITANO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (Battaglione At-tenti)

“INTERVENIVANO ALL’INTERNO DI UN’ABITAZIONE OVE SI ERA SVILUPPATO UN INCENDIO, RIUSCENDO A PORRE IN SICUREZZA UNA COPPIA DI ANZIANI CHE ERANO RIMASTI BLOCCATI DALLE FIAMME, AFFIDANDOLI ALLE CURE DEI SANITARI”.

Mascalucia (CT), 12 ottobre 2023.