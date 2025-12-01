Messina. Il Comune acquista l’ex Ferrotel: ospiterà 50 nuovi alloggi

Con la ristrutturazione saranno realizzati circa 50 appartamenti da destinare all'emergenza abitativa. Mercoledì la presentazione del progetto

MESSINA – Mercoledì 3 dicembre, alle ore 10.00, al Rione Ferrovieri ad angolo con la via Vittorio Veneto, si terrà un incontro con la stampa per la presentazione del progetto di riqualificazione dell’ex Ferrotel. Sarà presente il sindaco Federico Basile; interverranno l’assessore ai rapporti con la Patrimonio Roberto Cicala, il presidente della Patrimonio Messina, Maurizio Cacace, il direttore generale della partecipata, Pietro Picciolo e l’ingegnere Sonia Erba.

Nella struttura, acquistata dal Comune grazie alla Patrimonio Messina S.p.A. nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), saranno realizzati circa 50 appartamenti da destinare all’emergenza abitativa. L’incontro sarà l’occasione per illustrare lo stato dello stabile, presentare l’iter dei lavori di ristrutturazione, l’intento del progetto di riqualificazione dell’immobile e fare il punto sugli investimenti della società partecipata nell’ambito del progetto PINQuA.