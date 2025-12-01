 Messina. Il Comune acquista l'ex Ferrotel: ospiterà 50 nuovi alloggi

Messina. Il Comune acquista l’ex Ferrotel: ospiterà 50 nuovi alloggi

Redazione

Messina. Il Comune acquista l’ex Ferrotel: ospiterà 50 nuovi alloggi

Tag:

lunedì 01 Dicembre 2025 - 18:25

Con la ristrutturazione saranno realizzati circa 50 appartamenti da destinare all'emergenza abitativa. Mercoledì la presentazione del progetto

MESSINA – Mercoledì 3 dicembre, alle ore 10.00, al Rione Ferrovieri ad angolo con la via Vittorio Veneto, si terrà un incontro con la stampa per la presentazione del progetto di riqualificazione dell’ex Ferrotel. Sarà presente il sindaco Federico Basile; interverranno l’assessore ai rapporti con la Patrimonio Roberto Cicala, il presidente della Patrimonio Messina, Maurizio Cacace, il direttore generale della partecipata, Pietro Picciolo e l’ingegnere Sonia Erba.

Nella struttura, acquistata dal Comune grazie alla Patrimonio Messina S.p.A. nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), saranno realizzati circa 50 appartamenti da destinare all’emergenza abitativa. L’incontro sarà l’occasione per illustrare lo stato dello stabile, presentare l’iter dei lavori di ristrutturazione, l’intento del progetto di riqualificazione dell’immobile e fare il punto sugli investimenti della società partecipata nell’ambito del progetto PINQuA.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte e la mancata gara: un punto di non ritorno
125 anni del Messina, il giorno della festa con i campioni del mondo. Il programma
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED