Messina. Il gioco d’azzardo non è un tabù tra i giovanissimi

Presentata ogg un'indagine con al centro gli studenti delle Superiori nella Città metropolitana. I numeri sono elevati

MESSINA – ll gioco d’azzardo tra gli studenti delle Superiori nella Città metropolitana di Messina. Anche i giovanissimi sono attratti da quello che diventa una vera e propria patologia. Oggi è stata presentata un’indagine sui “comportamenti di gioco d’azzardo tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Messina”. Si tratta del progetto “Antenne, puntiamo contro l’azzardo”.

L’indagine è inserita nel più ampio quadro della linea “Prevenzione gioco d’azzardo”, promossa dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina e per la quale è stato siglato un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (Ambito territoriale di Messina).

In base al report, quasi sette studenti delle Superiori, su dieci, hanno giocato d’azzardo almeno una volta nella vita (68%). Tra gli studenti che hanno provato almeno una volta nella vita a giocare, tre su quattro (75%) hanno giocato anche negli ultimi dodici mesi. Quasi uno studente su dieci (nell’ultimo anno) ha giocato d’azzardo più di una volta durante la settimana (8,4%).

Si è messo in rilievo stamattina nella sala multimediale dell’Istituto “Cristo Re” di Messina: “Sono stati coinvolti 1725 studenti tra i 16 e i 18 anni. Il 68,6% (1181) ha giocato d’azzardo almeno una volta. Il 31,5% no. Si ricorda che il gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni. Negli ultimi 12 mesi il 38,3% almeno una volta. Il 17,2% 2-4 al mese. Realtà più toccate dal fenomeno sono Patti, Lipari, Taormina, Sant’Agata di Militello e Messina. In ordine, le zone della provincia con un indice di spesa media superiore alla media italiana nel gioco d’azzardo online”.

Gli studenti e l’azzardo, “la fascia d’età tende ad abbassarsi sempre di più”

Ha evidenziato Pippo Rao, il direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Messina: “L’attività preventiva deve riguardare tutte le entità di competenza per la salvaguardia e risoluzione dei problemi. Questo progetto dà la percezione di un mondo molto spesso non conosciuto nei dettagli. Si conosce poco, punto di vista patologico, il gioco d’azzardo, che disgrega molti contesti sociali come la famiglia, l’amicizia e la società in generale. E la fascia d’età tende ad abbassarsi sempre di più in modo drammatico. La raccolta delle informazioni in merito a questo tema è un primo passo fondamentale per la prevenzione e la risoluzione”.

