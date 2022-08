Messina. Il mercato tornerà all'ex Mandalari? Fratelli d'Italia: "Se ne parli in Consiglio" - Tempostretto

I consiglieri Giovani, Carbone e Currò parlano delle rimostranze dei cittadini e chiedono di discutere il tema: "Serve un tavolo tecnico e una delibera del Consiglio"

MESSINA – Tiene banco la vicenda legata al mercato di Giostra e, soprattutto, alla sua ubicazione. I commercianti e i loro prodotti, torneranno davvero nell’area preposta di fronte all’ex Mandalari, al posto dell’hub per tamponi che invece sarà dismesso? Così dovrebbe essere dal prossimo 2 settembre, quando gli operatori dovrebbero ricollocare il mercato nella precedente zona, lasciando il viale Giostra libero e riportando la viabilità cittadina alla “normalità”.

I consiglieri chiedono di analizzare il tema in Consiglio comunale

Se n’è parlato stamattina durante la IV Commissione consiliare, soprattutto perché il gruppo di Fratelli d’Italia, composto dai consiglieri Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò, ha chiesto a gran voce che il problema della ricollocazione sia discusso in Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile. “Riteniamo opportuno che tutte le discussioni relative ai mercati cittadini, anche quelle relative a spostamenti temporanei, vengano discusse nella competente commissione consiliare e successivamente in Consiglio Comunale per una questione di opportunità politica e di condivisione di programmi”, spiegano.

Le lamentele dei cittadini riportate dai consiglieri

I consiglieri di FdI hanno posto di fronte ai colleghi i problemi della ricollocazione, dopo aver ricevuto “diverse lamentele da parte degli operatori del mercato i quali hanno appreso di una ricollocazione così repentina senza avere la possibilità di esprimere le loro perplessità e discutere con l’Amministrazione Comunale soluzioni alternative”. Tanto che gli stessi operatori hanno avviato “una raccolta di firme totalmente partecipata”. Gioveni, Carbone e Currò chiedono un intervento repentino: “Riteniamo opportuno che in primis venga convocato a strettissimo giro un tavolo tecnico con gli interessati ed in secondo luogo che qualsiasi decisione relativa ai mercati sia deliberata dal Consiglio Comunale”.