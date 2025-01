Messina. Il “tombino-buca” che crea disagi sulla via Consolare Pompea

Mario Biancuzzo (Udc) scrive al sindaco e chiede l'eliminazione dell'ostacolo e dei parcheggi di interscambio, "che ostruiscono il flusso dei veicoli"

MESSINA – Mario Biancuzzo, responsabile enti locali Udc della VI Municipalità ha inviato una nota al sindaco Federico Basile e all’assessore ai Lavori pubblici per chiedere “la riparazione del tombino/buca” che si trova sulla via Consolare Pompea all’intersezione con la salita per l’Ospedale Papardo e l’eliminazione “dei parcheggi di interscambio che inibiscono ai cittadini il raggiungimento celere all’ospedale compromettendo anche il servizio prestato dalle autoambulanze che quotidianamente vanno e vengono dall’Ospedale”.

La nota, spiega Biancuzzo, fa seguito a numerose segnalazioni di concittadini indignati per la presenza di un tombino/buca lungo la via Consolare Pompea intersezione salita per Ospedale Papardo pressi semaforo. “E’ inaudito – scrive Biancuzzo – che la strada di collegamento all’Ospedale Papardo sia diventata motivo di disagio e criticità per il restringimento dell’asse viario e la costituzione di parcheggi di interscambio che ostruiscono il flusso dei veicoli e compromettono il rapido raggiungimento al presidio sanitario generando confusione, traffico e file che condizionano il sacrosanto diritto alla salute”