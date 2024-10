Messina, il Villaggio dell’inclusività al Palacultura per il maltempo

In origine era previsto a Villa Dante

MESSINA – Inclusivity Village 2024 a Messina. A causa delle condizioni meteo di oggi, l’amministrazione comunale comunica che la manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 9.30, al Palacultura, e non come annunciato nei giorni scorsi a Villa Dante.

Si tratta di una giornata interamente dedicata alla promozione dell’inclusione. L’iniziativa, nell’ambito del progetto includiMe-Sportello per le Pari Opportunità e voluta dall’assessora Liana Cannata in sinergia con la Messina Social City, vede la partecipazione di realtà locali e nazionali impegnate quotidianamente sui temi e i processi d’inclusione. L’evento si articolerà in una serie di dibattiti e momenti di confronto, durante i quali esperti e associazioni condivideranno “riflessioni e buone pratiche per offrire uno spazio di dialogo aperto con la cittadinanza su questioni cruciali in tema di pari opportunità”.

In programma pure laboratori informativi e didattici, rivolti soprattutto ai giovani, per creare “un approccio culturale inclusivo attraverso anche attività ludico-ricreative”. Tra gli ospiti Benedetta De Luca, influencer di inclusione di genere, nonché editor di The Wom, ospite anche al primo G7 al mondo dedicato all’inclusione e alla disabilità.