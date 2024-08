Messina. Il Volo in concerto al PalaRescifina con “Tutti per Uno – ad Astra”

Il tour nei palazzetti italiani dei tre cantanti Gianluca, Ignazio e Piero farà tappa in città il prossimo 26 gennaio

MESSINA – “Con la celebre formazione musicale Il Volo, per la prima volta a Messina, l’Amministrazione comunale conferma e consolida un 2025 ricco di grandi eventi musicali”. È quanto dichiarano con soddisfazione il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro. “Sarà un evento speciale, quello del trio composto dai talentuosi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, per entusiasmare e permettere ai fan di immergersi nella musica e nei più grandi successi della tradizione musicale italiana del loro repertorio. Un’imperdibile evento – aggiungono il Sindaco e l’Assessore – e un’ulteriore occasione di ritorno economico e di immagine per Messina che si conferma Città della Musica e degli Eventi”.

Il trio de Il Volo nei palazzetti italiani

Mentre prosegue con grande successo il tour estivo che sta impegnando il trio in numerose date nelle più suggestive venue d’Italia, Il Volo ha annunciato cinque nuovi imperdibili appuntamenti del loro tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners, in partenza a gennaio 2025. Tra le nuove date, immancabile quella in Sicilia che dà appuntamento ai fan a Messina, il 26 gennaio 2025 al PalaRescifina. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, è realizzato da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment, Il Botteghino. Le prevendite per le nuove date sono aperti esclusivamente per il fanclub da oggi 7 agosto, domani apriranno sui siti e nei punti vendita per tutti.

Il 2024 è un anno importante per il trio italiano più famoso al mondo che sta festeggiando in musica 15 anni di carriera e di amicizia insieme: è iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco d’Oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito a marzo con la pubblicazione del primo disco di inediti “Ad Astra”, le date in Giappone di maggio e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5. Il prossimo autunno Il Volo sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli Usa, in Canada e in America Latina.