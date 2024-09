Messina. In esecuzione penale esterna ripuliscono il sentiero dalla Badiazza ai colli

Progetto "EcoATTIVIamoci" in cooperazione tra Ulepe e Legambiente

“Volontariato a valenza riparativa e turismo naturalistico”. E’ il tema della seconda edizione di “EcoATTIVIamoci”, progetto in cooperazione tra l’Ulepe (Ufficio Locale per l’Esecuzione Penale Esterna di

Messina) e Legambiente dei Peloritani.

Un gruppo di persone in MaP (Messa alla Prova) o affidati, insieme alla direttrice Ulepe, Ernestina Di Gennaro e in collaborazione con alcuni soci di Legambiente dei Peloritani, hanno ripulito il sentiero naturalistico “Laudato si'”, che collega la Badiazza alle Quattro Strade.

Legambiente segnala degrado e abbandono. “L’ultimo tratto della strada, realizzata non molti anni fa al fine di permettere la fruizione dell’antica chiesa, è apparso dissestato e pieno di buche. L’interno della Chiesa non è visitabile, essendovi un cantiere della Soprintendenza. Il sentiero che dovrebbe interconnettere il bene culturale con la rete dei percorsi naturalistici non è indicato ed inoltre tutto il percorso è fortemente danneggiato dall’erosione e dall’abbandono, con molti gradini in pietra divelti; il piano di calpestio, privo di manutenzione, risulta profondamente solcato a causa del ruscellamento; le ringhiere lignee, i muri a secco e la maggior parte della tabellazione risultano saltati”.