Messina. Incendio in una casa disabitata in via Candore VIDEO

Vigili del fuoco impegnati ieri sera dalle 22 a mezzanotte

Ieri sera, intorno alle ore 22, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio divampato in una casa disabitata, situata in via Candore 10.

La squadra 1a della sede centrale, giunta sul posto con Aps (autopompa serbatoio) e pick-up attrezzato, ha immediatamente richiesto l’Abp (l’autobotte pompa) in rincalzo, per una maggiore fornitura idrica. Contestualmente è stato fatto uscire dalla sede centrale il carro aria.

L’incendio è stato totalmente spento intorno alla mezzanotte. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto la polizia di stato. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.