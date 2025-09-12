Messina. Incidente tra 3 mezzi sulla Ss 114, caos in zona sud

L'impatto alla rotatoria di Tremestieri ha coinvolto un'auto, un motociclo e un camion. I feriti paiono non gravi

Messina – Incidente a tre sulla Ss 114 a Tremestieri, dopo le 17 di oggi. Nei pressi della rotatoria che immette in autostrada e alla rampa d’accesso al porto di Tremestieri si sono scontrati un’auto, un mezzo pesante ed un ciclomotore.

Lievi feriti

Almeno due i feriti, trasportati in ospedale, che dai primissimi controlli non sembrano aver ripotato lesioni gravi. I medici li stanno sottoponendo ai controlli di routine per approfondire le loro condizioni.

Caos a Tremestieri

Immediate le ripercussioni sul traffico nella zona. Lunghe file hanno cominciato a formarsi sia in entrata che in uscita dalla tangenziale che sulla Statale. Sul posto sono quindi confluite due pattuglie della Polizia Municipale per regolare il traffico e altre due pattuglie della sezione Infortunistica per la verifica dell’incidente. Sul posto anche tre ambulanze del 118.