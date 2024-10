Messina, “invito a bollire l’acqua” per 300 famiglie

Controllli di laboratori in corso nella zona Minissale-Gazzi, l'amministratore del complesso "Peloritano" suggerisce prudenza

MESSINA – Controlli nell’acqua della zona Minissale-Gazzi. Da verificare la “potabilità e il mantenimento dei requisiti di salubrità della stessa rete di distribuzione”. Di conseguenza, l’amministratore del complesso “Peloritano”, il consigliere comunale Giuseppe Trischitta, invita le 300 famiglie delle undici palazzine a “bollire l’acqua per utilizzarla per preparare cibi, bevande e per lavarsi”. Ovviamente si può utilizzare “ai fini di scarico dei sanitari”.

Sono in corso con urgenza dei campionamenti da sottoporre ai laboratori. Questa esigenza è nata anche in altre zone. Ma Amam ha sempre precisato che la situazione generale è regolare.

Nel frattempo, si punta a ovviare con l’invio di acqua potabile tramite autobotti.

