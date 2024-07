Messina. La Coppa Davis al Ct Vela, Spatari: “Un privilegio, priorità alla scuola tennis”

Presente il presidente regionale Giordano che ha elogiato i risultati del circolo di viale della Libertà: "Finalmente lo scudetto in Sicilia"

MESSINA – Inizialmente non era neanche previsto che la Coppa Davis passasse da Messina. L'”insalatiera”, così simpaticamente chiamata per la sua forma, conquistata a Malaga nel 2023 dall’Italia del tennis maschile, quarantasette anni dopo la prima di Santiago in Cile, è arrivata in riva allo Stretto grazie allo sforzo del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel della Sicilia che si è adoperato affinché la coppa, in giro per i circoli italiani nel Davis Trophy Tour, facesse tappa anche nel circolo campione italiano in carica al maschile.

Tato Spatari, presidente del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, che dimostra una grande passione per il tennis, ha così commentato: “È un privilegio da parte mia da neo presidente fare gli onori di casa al Davis Trophy Tour, un giro dell’Italia in cui tutti gli appassionati possono ammirare la Coppa Davis e celebrare il secondo trionfo azzurro nel tennis maschile mondiale. Per quanto riguarda il mio mandato da presidente la priorità sportiva è l’insegnamento del tennis, dall’avviamento proseguendo con il perfezionamento e arrivando alla specializzazione. Curando queste fasi arriveranno sicuramente i risultati sia a livello maschile che femminile, certo poi serve anche un pizzico di fortuna ma bisogna lavorare parecchio. Il lavoro paga sempre e ci tengo a sottolineare che vale per tutto, il tennis, la vela e anche il bridge che sono i tre sport del nostro circolo”.

Giordano: “Movimento siciliano al vertice nazionale”

Giorgio Giordano, presidente Fitp Sicilia: “È un’emozione grandissima avere la coppa qui, poterla ammirare e toccare è sempre un’emozione. Rappresenta il successo del nostro movimento che tante soddisfazioni ci sta regalando, l’abbiamo vinta a Malaga ma è una vittoria di tutto il movimento tennistico italiano. Abbiamo avuto grande progettualità e programmazione sostenute dal presidente Binaghi che ricordiamo è riuscito a portare in Italia anche le Finals, ha risollevato la federazione anche grazie all’intuizione di SuperTennis (canale televisivo tematico, nda). A livello siciliano i nostri circoli negli ultimi anni sono arrivati spesso in finale, sia al maschile che al femminile, e finalmente abbiamo ottenuto lo scudetto siciliano con il Ct Vela. Oltre alle squadre ci sono tanti successi a livello individuale sia nel tennis che nel padel, ma ormai la federazione si è allargata anche a beach tennis e pickleball e sono sicuro seguiranno tanti altri successi”.

Una cerimonia di presentazione nella serata di mercoledì con presenti il presidente del Ct Vela Messina Tato Spatari e i soci del circolo, le istituzioni cittadine il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro, istituzioni della Fitp con il presidente regionale Giorgio Giordano, la delegata della provincia di Messina Giovanna Famà, i consiglieri regionali Antonio Barbera, nonché ex presidente del Ct Vela, e Salvatore Cavallaro e il fiduciario regionale Tpra Maurizio Costa. In mostra anche le racchette di legno, delle stesse marche dei tennisti che vinsero la prima Coppa Davis per l’Italia, prestate per l’occasione dal collezionista e socio Marcello Scaramozzino, con cui alcuni allievi della scuola tennis hanno palleggiato, non senza qualche difficoltà, sui campi in terra rossa del circolo.

