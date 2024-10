Messina. La Lelat compie 34 anni e inaugura una cucina professionale

Attivati corsi di cucina e pasticceria. “Un primo passo importante per realizzare un inserimento lavorativo di queste persone che stanno affrontando un significativo percorso di recupero e riabilitazione”, dice il deputato Antonio De Luca

Grazie a un finanziamento di 50mila euro, arrivato grazie all’impegno del deputato regionale Antonio De Luca (M5S), la Le.L.A.T. (Lega Lotta Aids E Tossicodipendenza) di Messina è riuscita a dotarsi di una cucina professionale, con la quale sono stati attivati corsi di cucina e pasticceria.

Il deputato messinese, che si è recato in visita nella sede della Comunità Terapeutica di via Gaetano Alessi per vedere l’entrata in funzione della nuova attrezzatura, ha dichiarato: “E’ stato compiuto un primo passo importante per realizzare un inserimento lavorativo di queste persone che stanno affrontando un significativo percorso di recupero e riabilitazione. La Lelat di Messina, grazie all’impegno della presidente Anna Maria Garufi e di tutti coloro che quotidianamente lavorano per portare avanti le attività dell’associazione, è rimasta l’ultima comunità semiresidenziale in Sicilia per tossicodipendenti e va sostenuta ad ogni livello, dal Comune in su. A tal proposito, invitiamo il sindaco Basile ad attivarsi per l’allaccio del pannello fotovoltaico installato ormai da diverso tempo, ma non ancora collegato alla rete elettrica per renderlo finalmente operativo. Ci sono tante cose da fare in favore di questa meritoria Onlus che ha raggiunto importanti risultati nel corso dei suoi 34 anni di attività”.

La presidente della Lelat, Anna Maria Garufi, aggiunge: “L’inaugurazione di questa cucina professionale, realizzata con il supporto del deputato Antonio De Luca, è molto importante per noi. Abbiamo tagliato il traguardo dei 34 anni di attività, caratterizzate da lotte, battaglie e periodi di grossa emarginazione. La Lelat guarda avanti, con un programma della comunità che varia in base alle nuove esigenze dell’utenza e con la presenza, all’interno della nostra struttura, di operatori altamente specializzati”.