Messina, la Vara e la Varia di Palmi: una delegazione in Calabria per il gemellaggio

L'assessore Caruso, i consiglieri Mortelliti e Milazzo e il presidente del gruppo Storico Vara e Giganti Forami ospiti del sindaco Giuseppe Ranuccio

Una delegazione di rappresentanti del Comune di Messina, composta dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, dai consiglieri comunali Raimondo Mortelliti e Margherita Milazzo e dal presidente del Gruppo Storico Vara e Giganti Franco Forami, è stata ospite del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio nel palazzo comunale della cittadina calabrese per quello che è stato il primo appuntamento frutto del gemellaggio tra le due città. A pochi giorni dalla Vara, la delegazione messinese si è recata a Palmi, dove si festeggia invece la “Varia”, festa ispirata a quella messinese e dedicata al dogma religioso dell’Assunzione di Maria Santissima al cielo.

Non sarà l’unico incontro. Il 13 agosto prossimo, infatti, a Palazzo Zanca ci sarà la firma ufficiale del gemellaggio, come spiegato in consiglio comunale settimane fa, all’approvazione della delibera. Nelle prossime settimane saranno creati percorsi turistici per entrambi i territori, legati alla conoscenza delle reciproche peculiarità “paesaggistiche, artistiche e culturali”.