Messina. L’arte per Gaza, Francesca Borgia: “Sostengo la Palestina”

L'artista, sabato 16 e domenica 17 novembre, mette a disposizione i suoi oggetti ceramici per "restare umani"

MESSINA . L’arte di Francesca Borgia con il ricavato per la causa palestinese. Sabato 16 e domenica 17 novembre, nello spazio “Saraj” in via Citarella 33 a Messina, l’artista metterà a disposizione i suoi oggetti ceramici. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.30, l’artista incontrerà il pubblico e venderà le sue opere per sostenere borse di studio e associazioni.

“Restare umani ed essere solidali”

Ecco il pensiero di Francesca Borgia: “In un periodo storico così oscuro come quello che stiamo attraversando, siamo costretti ad interrogarci su come tutti i sovvertimenti politici e sociali in corso, stiano minando alle basi il nostro desiderio di restare umani. Restare umani e ripudiare le guerre con tutto il loro corredo di distruzione e morte.

Restare umani ed essere solidali verso chi non ha più patria, terra, lavoro, dignità. Restare umani e non lasciarsi ipnotizzare da slogan religiosi di convenienza o ingannevoli, perché “è il retaggio più pericoloso che governi e uomini politici possano lasciare a qualsiasi popolo, compreso il proprio”.

Restare umani e lottare per fare smantellare campi, recinzioni, muri.

Restare umani e accogliere, anziché respingere.

Restare umani per imporre la politica della responsabilità e riportare il mondo ad una pace necessaria”.





Articoli correlati