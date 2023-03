Messina. Lascia l'auto incidentata con un pass invalidi scaduto: scoperto e multato - Tempostretto

L'intervento della Municipale. Il proprietario del mezzo aveva cercato di eludere il pagamento della sosta nelle vicinanze di un carrozziere

MESSINA – Prosegue senza sosta il servizio Tolleranza zero istituito dall’amministrazione comunale e dal comando del corpo di Polizia Municipale. Oltre mille sanzioni per violazioni al codice della strada nel solo mese di febbraio e più di un migliaio di punti decurtati dalla patente degli automobilisti indisciplinati.

Stalli riservati ai disabili occupati da non aventi diritto, scivoli per carrozzine ostruiti da auto, marciapiedi invasi da auto, parcheggi ad angolo: una grossa mole di lavoro portata avanti dagli uomini del comandante Stefano Blasco. Ed è proprio durante un controllo degli stalli occupati dai pass disabili che lo stesso comandante si è accorto della presenza di un’auto incidentata parcheggiata proprio in uno stallo riservato. Si trattava di un pass per portatori di handicap rilasciato ad un altro Comune, regolarmente esposto sul cruscotto ma con la parte relativa alla scadenza coperta dalla guarnizione del parabrezza.

La scoperta del pass scaduto

Anche se tutto sembrava apparentemente in regola, il comandante ha deciso di vederci chiaro e con l’ausilio della centrale operativa, grazie al numero di targa del mezzo, ha rintracciato e convocato sul posto il proprietario dell’autovettura. E’ emerso così che il pass era scaduto e che l’auto era stata parcheggiata lì perché poco distante da un’autocarrozzeria incaricata di espletare i lavori di riparazione. Il conducente aveva lasciato l’auto parcheggiata con il pass esposto proprio per risparmiare i soldi dei “gratta e sosta” e, considerato che il carrozziere era impegnato per almeno altri tre giorni, aveva pensato esponerre un pass scaduto e mai rinnovato, appartenente ad un familiare.

E’ stato lo stesso comandante Blasco a sanzionare il proprietario dell’autovettura, contestandogli l’uso improprio del pass (la sanzione va da 168 a 672 euro eur) e la decurtazione di ben 6 punti dalla patente. Il pass è stato sequestrato.

