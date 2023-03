Messina. Lascia l'auto nel posto disabili: "non trovo parcheggio". Multato due volte - Tempostretto

La singolare vicenda è accaduta in via Venezian

MESSINA – “Non avendo trovato parcheggio ho dovuto sostare qui, avendo regolare pass residenziale”: aveva lasciato questo messaggio sul cruscotto della sua auto in sosta in via Venezian. Peccato fosse uno stallo riservato ai disabili. L’esito è stato disastroso: auto rimossa dal carro attrezzi, sanzione di 165 euro e 4 punti decurtati sulla patente. Non solo. La Polizia Municipale, intervenuta sul posto con il nucleo Radiomobile, fa sapere che lo stesso automobilista era stato già multato in maniera analoga. Stesso stallo, stesso bigliettino di scuse. La “lezione”, evidentemente, non gli è bastata.