Messina. L'ex sindaco Buzzanca passa alla Lega. Minardo: "Convinti di dare svolta positiva" - Tempostretto

Lo ha ufficializzato il segretario regionale: "Imprimeremo svolta positiva alla Sicilia con impegno di uomini e donne che amano il proprio territorio"

MESSINA – Lo scorso 2 luglio sul proprio profilo Facebook aveva annunciato che era ora di “rimetterci la faccia”. Oggi sembra che per farlo abbia scelto la Lega. L’ex sindaco di Messina oltre che ex deputato regionale all’Ars, Giuseppe Buzzanca, ha scelto di aderire al progetto Lega Sicilia-Prima l’Italia. Non lo ha annunciato lui ma il segretario regionale Nino Minardo, con una nota in cui sottolinea la sua “soddisfazione per l’adesione di Giuseppe Buzzanca. La scelta di Peppino è frutto della convinzione comune di riuscire davvero nei prossimi anni a imprimere una svolta positiva a tutta la Sicilia grazie all’impegno degli uomini e delle donne che conoscono e amano il proprio territorio e si spendono per esso”.

Minardo: “La sua scelta gratifica il partito”

Minardo ha sottolineato poi l’impegno dimostrato nel corso degli anni da Buzzanca nei vari ruoli ricoperti, da sindaco di Messina e presidente della provincia peloritana, fino a deputato all’Ars, dimostrante “ottime capacità politiche e amministrative. Per questo la sua scelta gratifica e rinforza tutto il nostro partito e già da oggi siamo al lavoro, insieme, per i messinesi e per tutti i siciliani”.