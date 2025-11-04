 Messina, i locali del Sant’Anna diventeranno aule scolastiche

Marco Ipsale

martedì 04 Novembre 2025 - 07:30

Firmato l’affitto con l’Arcidiocesi

Quello concluso è stato l’ultimo anno scolastico. L’Istituto Sant’Anna ha chiuso i battenti e le suore sono andate via. Ma non resterà vuoto a lungo.

L’amministrazione Basile ha approvato l’assunzione in locazione e lo schema di contratto per l’immobile di via XXIV Maggio, di proprietà dell’Arcidiocesi di Messina.

Sarà destinato ad aule scolastiche, una necessità a seguito degli interventi di manutenzione e adeguamento sismico che interessano diversi edifici comunali in città.

Canone e lavori a carico del proprietario

L’iter, avviato nel maggio 2023 con una richiesta di manifestazione d’interesse, ha portato alla scelta dello stabile dell’Arcidiocesi. L’immobile (locali al piano terra e primo piano con ingresso da via Beata Eustochia) necessita di lavori di manutenzione straordinaria che saranno a carico della proprietà.

L’Arcidiocesi si è impegnata a realizzare due opere fondamentali entro cento giorni per l’utilizzo in sicurezza: la collocazione di un servoscala e la realizzazione di una seconda uscita di sicurezza sulla Scalinata Rosa Donato.

Il canone locativo annuo è stato stabilito dalla società Patrimonio Messina in 54mila 379 euro, pari a un canone mensile di 4mila 531 euro. Sarà corrisposto a semestralità anticipate e la decorrenza del pagamento avverrà solo a partire dalla data di consegna effettiva dell’immobile e a conclusione dei lavori di adeguamento concordati.

