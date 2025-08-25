 Messina. Mario Incudine al Monte di Pietà con uno spettacolo su Archimede

Messina. Mario Incudine al Monte di Pietà con uno spettacolo su Archimede

Domenica lo spettacolo "Archimede, la solitudine di un genio". Ingresso gratuito ma con prenotazione fino ad esaurimento posti

Domenica 31 agosto 2025 alle ore 21 al Monte di Pietà, nell’ambito della rassegna “Festival delle Arti e del Pensiero”, organizzata a e promossa dalla Fondazione Messina per la Cultura in collaborazione del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina, sarà rappresentato lo spettacolo “Archimede, la solitudine di un genio”, di Costanza Di Quattro, con Mario Incudine e le musiche eseguite dal vivo da Antonio Vasta. La regia è di Alessio Pizzech. 

L’ingresso è gratuito ma esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità a questo link.

Sinossi

Siracusa, 212 a. C. 
Mentre i romani assediano la città, un soldato, ignaro di diventare uno scomodo testimone della storia, entra in casa di Archimede. 
È l’ultima notte del grande matematico prima che la lama lucida del giovane romano possa penetrarlo ponendo fine alla sua vita. 
In un dialogo irreale che si trasforma in monologo, il genio siracusano ripercorrerà, nel limbo che precede la morte, la vita, raccontando i dolori dell’uomo e la soddisfazione dell’inventore, sottolineando, tuttavia, la bassezza di chi, per ignoranza, stigmatizza. 
Lui, Archimede il matematico, l’inventore, il fisico è in verità un uomo solo, costretto ad abbandonare la donna che ama, a dimostrare ogni giorno di essere meritevole della sua fama, condannato, suo malgrado, a vivere il confine incerto tra la genialità e la pazzia! 
In un susseguirsi fantasioso di leggende e verità, di invenzioni e storia, Archimede racconta il mondo, le distanze incolmabili tra chi nutre un bisogno insaziabile di giustizia e chi si cela dietro le ipocrisie. 
Una storia senza tempo, dunque, in cui l’inventore siciliano assurge a paradigma del presente e monito per il futuro.

