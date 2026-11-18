Lavori ormai praticamente conclusi. Gli operatori ai loro posti già prima di Natale? Ecco quando

MESSINA – Gli operatori del mercato Vascone hanno una data da segnare in rosso sul loro calendario. È quella del 15 dicembre, giorno in cui dovrebbero rientrare nei loro spazi. A parlare del rientro e dei lavori ormai conclusi è stato l’assessore al ramo Massimo Finocchiaro, ospite della sesta commissione consiliare presieduta da Antonio Bonfiglio.

L’assessore ha spiegato che i lavori, prorogati al 20 novembre nelle scorse settimane, sono praticamente conclusi. Quindi l’iter per il rientro potrebbe essere anticipato ai giorni tra il 10 e il 15 dicembre. Contestualmente bisognerà liberare l’attuale parcheggio occupato degli operatori, così da ridare possibilità agli automobilisti di sostare. Se così sarà, a esultare non saranno soltanto gli operatori ma anche i cittadini.

Al rientro, però, si aggiunge il tema delle concessioni. È stato spiegato che, a causa della direttiva Bolkestein, la stessa che riguarda gli spazi demaniali sulle spiagge (quindi lidi e locali vari), le concessioni per i box andranno rinnovate. Al netto di un’eventuale proroga delle attuali, come più volte fatto con i lidi, gli operatori dovranno riavviare gli iter burocratici per gli spazi. Tra i fattori principali ci sarà anche l’anzianità, un punteggio non da poco per chi parteciperà alla gara.