Messina. Michele Ainis e la sua "Trilogia degli specchi" alla Feltrinelli - Tempostretto

L'appuntamento con il costituzionalista e qui nelle vesti di romanziere giovedì prossimo

MESSINA – Costituzionalista tra i maggiori in Italia, editorialista ma anche uomo colto innamorato della letteratura e dell’arte del romanzo. Il messinese Michele Ainis torna nella sua città giovedi 27 ottobre, alle 18, alla Feltrinelli Point in via Ghibellina 32. Incontra il pubblico e presenta la sua ultima pubblicazione, un’opera romanzesca edita da La Nave di Teseo, dal titolo “Trilogia degli specchi”. Dialogherà con l’autore la giornalista culturale Anna Mallamo (“La Gazzetta del Sud”).

Tre romanzi che diventano un’opera in tre atti

Il libro raccoglie i tre romanzi di Ainis (nella foto dalla sua pagina Facebook): “Doppio riflesso” (2012), “Risa e “Disordini” (2021). Come osserva lo scrittore Paolo Di Paolo, nella prefazione, i personaggi di Ainis si sforzano di ‘vedere chiaro’, di ritrovare un bandolo (e in questo fanno pensare a una tensione illuministica sul binario Sciascia, a una inquietudine labirintica sul binario Borges). E prendono forma con un lessico che spinge la pagina del romanzo verso l’elegia, l’accensione lirica. Scrive Di Paolo: ”La Trilogia degli specchi è una grande opera in tre atti che raccoglie il mondo narrativo di Michele Ainis, un universo tra immaginazione e realtà che tocca i nostri sentimenti più profondi. La scrittura di Ainis mette alla prova gli inciampi della memoria, illumina quello che siamo stati e rivela ciò che, forse, non sappiamo di essere. In un gioco di riflessi che assomiglia molto all’illusione quotidiana che guida le nostre passioni, i nostri desideri, le nostre stesse vite.

L’autore: dalla scuola di Martines alla cattedra a Roma e ai libri

Michele Ainis ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1978 presso l’Università degli Studi di Messina, sotto la guida del costituzionalista Temistocle Martines.A Messina ha cominciato anche la sua carriera di docente universitario come ricercatore presso la facoltà di scienze politiche, per poi trasferirsi all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, all’Università degli Studi di Teramo (dove è stato preside della facoltà di giurisprudenza dal 2001 al 2005) e infine all’Università degli Studi Roma Tre, come professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico.

Al suo primo volume, “L’entrata in vigore delle leggi” (1986) hanno fatto seguito vari testi di cui è stato curatore, un codice e molti altri libri, alcuni divulgativi, su temi politici e costituzionali. È stato componente di diverse commissioni ministeriali di studio, tra cui la Commissione per le riforme costituzionali istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2013. Oggi è editorialista del quotidiano “la Repubblica”. Dal marzo 2016 è componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.