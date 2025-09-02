Messina non è una città per giovani: il talento emigra, il raccomandato resta

Il questionario proposto ai giovani da Tempostretto scatena il dibattito. Nell'articolo il link per scaricarlo

Messina non è una città per giovani, lo dicono le statistiche, ma anche i social. Il talento e la bravura non sono considerati requisiti in grado di evitare le partenze. Molti ragazzi, purtroppo, pieni di speranze, dovendo fare i conti con un sistema che ormai da decenni difficilmente offre nuove opportunità, decidono di lasciare la loro terra per realizzare i propri sogni.

L’iniziativa portata avanti da Tempostretto in merito alla fuga di cervelli, resa pubblica nell’articolo del 28 agosto scorso, ha suscitato molto interesse tra i lettori, come dimostrano i numerosissimi commenti sul giornale e sulle sue pagine social. Il questionario proposto ai giovani che chiede di indicare le motivazioni che li spingono a restare o lasciare la città per proseguire gli studi, di fatto ha acceso un ampio dibattito. Il numero e il tenore dei commenti ricevuti confermano come questo problema tocchi da vicino tutte le famiglie messinesi, le quali molto spesso fanno i conti con l’allontanamento dei propri cari,. Purtroppo, infatti, quasi tutti a Messina hanno un figlio, un parente o un amico al Nord o addirittura all’estero.

L’indagine di Tempostretto si propone di raggiungere un numero quanto più vasto possibile di giovani, ai quali il giornale intende dare voce. Di seguito il link per scaricare il questionario, che invitiamo i ragazzi a compilare.

LINK DEL QUESTIONARIO:

https://tinyurl.com/3cyax7xb

La rassegnazione diffusa tra i messinesi

“Messina è una città che non offre nulla” oppure “mio figlio è scappato da Messina ma ha realizzato i suoi sogni”. Queste sono solo alcune delle centinaia di commenti riportati sotto all’articolo. Come si evince dalla maggioranza di essi, le famiglie messinesi sembrano quasi rassegnate a vedere i propri figli partire a causa della mancanza di impieghi e salari adeguati. Molti commenti infatti sono stati pubblicati da chi, a malincuore, ha lasciato la città, pur sapendo che se non l’avesse fatto non avrebbe realizzato i propri sogni o raggiunto i propri obiettivi.

I favoritismi e le raccomandazioni

Per non parlare di chi invece predica che Messina sia ridotta in queste condizioni perché vittima di un sistema basato sul favoritismo, in cui il clientelismo e la cosiddetta “raccomandazione” vengono considerate ancora una piaga del nostro tessuto lavorativo. Il sistema viene inteso come malato, iniquo e ingiusto per cui diventa necessario cercare altrove la propria strada abbandonando le proprie radici e origini.

Quanto tempo ancora dovrà passare prima che qualcosa cambi? Ma soprattutto potrà mai esserci un cambiamento se la rassegnazione è il sentimento dominante e soprattutto manca la volontà politica perché si aprano nuove prospettive?

Una terra che offre precarietà, incertezza e poche opportunità cosa ha da dare?

Il futuro è incerto e e la fuga continua

Domande lecite, a cui è difficile rispondere. Tra i cittadini c’è chi spera nel ponte come opera che potrebbe rivoluzionare le condizioni in cui versa la città, in prospettiva della creazione di nuovi posti di lavoro. Altri, invece, considerano il ponte proprio come un investimento inutile e che non cambierà le sorti del nostro territorio, anzi le peggiorerà.

Alla luce di ciò sono molti i ragazzi che supportati, spesso con grandi sacrifici dalle famiglie, già dopo il diploma, o la laurea di primo livello, in previsione di un futuro incerto e rassegnati a dover andare via, decidono di abbandonare il proprio territorio sin da subito studiando da fuori sede. Ciò contribuisce non poco allo svuotamento della città che perde i propri talenti e nuove prospettive.

Cristiano Piccione – Progetto L’Estate Addosso