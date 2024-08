“Messina non può cedere l’acqua né a Taormina né ad altri Comuni”

Il sindaco di Messina lo ribadisce ma la polemica è destinata a continuare

MESSINA – “Il Comune di Messina non può cedere l’acqua ad altri Comuni. Non esiste alcuna possibilità che la città di Messina regali l’acqua alla Taormina del sindaco De Luca o ad altre città”. Il sindaco Federico Basile lo ribadisce. Già nei giorni scorsi aveva dichiarato: “La convenzione sottoscritta tra il Comune di Taormina, Amam e Siciliacque prevede il solo ruolo di vettoriamento da parte di Amam. Così la quantità che viene ceduta a Taormina ritorna per intero a Messina. Evidentemente, per chi vuole strumentalizzare, è troppo complicato da comprendere”.

In sostanza, si rileva a Palazzo Zanca, su richiesta di Siciliacque, dato che non esiste un collegamento diretto, Amam dà a Taormina circa 16 litri al secondo. Prima erano 18. Quantità di acqua che poi Siciliacque riversa nella condotta del Fiumefreddo grazie ad un bypass già esistente. Il tema è caldo perché associato alla carenza idrica e ai disagi dei cittadini. Ed è destinato ancora a fare discutere.

Al di là della polemica politica su Taormina, la priorità è rafforzare la macchina organizzativa e risolvere le situazioni più delicate e i disagi dei cittadini, calibrando meglio gli interventi.

