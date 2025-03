Messina, non si ferma la strage di gatti dietro l’ospedale Piemonte

Le colonie feline sempre più a rischio. L'allarme dei volontari caduto nel vuoto e i responsabili impuniti, malgrado l'impegno della Municipale

Messina – Continua la strage di gatti dietro l’ospedale Piemonte. Lo denuncia una delle volontarie che si occupa della più popolosa colonia felina di fondo Pugliatti, a ridosso della centralissima viale Europa. L’allarme era già stato lanciato mesi fa attraverso il nostro giornale e all’appello aveva risposto anche il comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, che si era impegnato a fare luce sulla vicenda.

La colonia felina, però, continua a ridursi. “Sono sempre meno i gatti e i gattini”, racconta Manuela, la volontaria impegnata in zona. “Erano sfamati, curati e tenuti d’occhio, non davano fastidio a nessuno, anzi tenevano pulita la zona dagli insetti e roditori. Ma in poche settimane il numero si è ridotto parecchio. Conoscendo lo spirito territoriale e abitudinario dei gatti sono certa che è accaduto qualcosa, non si sono spostati di territorio così tanti in così poco tempo”.

Manuela teme che in zona ci sia qualcuno che possa fare del male ai gatti, malgrado la legge punisca questi comportamenti. “Episodicamente abbiamo trovato bocconi avvelenati – spiega – ma non possiamo fare niente privatamente per fermare questa strage”.



I volontari della zona tornano quindi ad appellarsi alle istituzioni perché fermino la strage.