Messina. Nuovi giochi per bambini e panchine, via ai lavori

Avviati gli interventi nell'ambito di due appalti

“Sono stati avviati i lavori previsti dall’appalto per la fornitura e la collocazione di elementi di arredo urbano su tutto il territorio cittadino in accordo con le Municipalità”. Lo comunica l’assessore all’Arredo urbano e Verde pubblico, Massimiliano Minutoli, per informare la cittadinanza sugli interventi in corso, che andranno a riqualificare spazi esistenti ammalorati e danneggiati da ignoti.

“E’ un intervento che avevamo programmato da tempo e che stiamo già ripetendo con l’avvio della seconda progettazione analoga per andare a sistemare ulteriori aree a gioco e di svago”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

Giochi e panchine

L’appalto prevede la sostituzione di giochi e panchine vetuste su aree individuate in accordo con le Municipalità e hanno visto inizio già nella IV^ Municipalità in via Torrente Trapani basso. Sono stati collocati alcuni giochi nuovi e a giorni verranno sostituite e collocate le nuove sedute di altalena a seduta piana e a gabbia, nonché la fornitura e collocazione di seggiolino inclusivo. Oggi sono stati avviati invece gli interventi a Pezzolo nella 1^ Municipalità per riqualificare uno spazio destinato ad area attrezzata in cui è prevista la fornitura e collocazione di gioco a 2 pannelli in materiale riciclabile al 100%, la fornitura e la collocazione di altalena con seggiolino piano e seggiolino a culla, la fornitura e collocazione di uno scivolo a torretta e di 4 panchine.

L’appalto, previsto per l’importo di 214mila euro, è stato aggiudicato alla ditta Savino Palma di Avellino e in sub appalto per l’installazione alla C-Commerce srl di Raccuja per l’importo di 168mila euro.

Arredo urbano

E’ già in corso, invece, l’appalto per la manutenzione di arredo urbano in tutto il territorio cittadino. La ditta Gullifà si è aggiudicata l’appalto di “Pronto Intervento e Manutenzione di Arredo Urbano” per l’importo di 166mila euro e sono già stati effettuati gli interventi di ristrutturazione delle panchine in legno a Piazza Cutugno a Ganzirri, la sistemazione delle panchine posizionate sul lungomare di Grotte, il montaggio di 4 attrezzi fitness recuperati da Villa Dante integrando così le attrezzature esistenti a Villa Sabin, rimontaggio panchine divelte a Camaro Superiore in prossimità della fermata Atm e la riqualificazione delle panchine di Altolia.

“E’ chiaro che alcuni interventi non sarebbero stati necessari se non si fossero registrati atti di vandalismo sparsi. Necessita maggiore collaborazione da parte della cittadinanza per prevenire questi episodi che fortunatamente sono rari”, ha commentato l’assessore Minutoli.