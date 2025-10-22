Messina, ok ai progetti per 9 nuovi Asili Nido

La giunta approva i Documenti di Indirizzo: un investimento per creare 234 nuovi posti per la prima infanzia

Messina accelera sul fronte dei servizi per la prima infanzia. La Giunta Basile ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di ben 9 nuovi asili nido comunali. L’intervento è finanziato nell’ambito della Missione 4 del Pnrr (“Piano per Asili Nido e Scuole dell’Infanzia – Next Generation Eu”). A darne notizia è il sindaco Federico Basile.

Il finanziamento era stato ottenuto lo scorso maggio, ora ci sono i progetti.

I dettagli

L’investimento complessivo per l’operazione ammonta a 5 milioni 444mila euro. A questa cifra si aggiunge un cofinanziamento comunale di oltre 1 milione e 300mila euro.

Gli interventi, per un totale di 10 progetti su tutto il territorio comunale, permetteranno di creare 234 nuovi posti per i bambini più piccoli, da 0 a 3 anni.

Ecco quali saranno i 9 nuovi asili nido: