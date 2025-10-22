 Messina, ok ai progetti per 9 nuovi Asili Nido

Redazione

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 07:30

La giunta approva i Documenti di Indirizzo: un investimento per creare 234 nuovi posti per la prima infanzia

Messina accelera sul fronte dei servizi per la prima infanzia. La Giunta Basile ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di ben 9 nuovi asili nido comunali. L’intervento è finanziato nell’ambito della Missione 4 del Pnrr (“Piano per Asili Nido e Scuole dell’Infanzia – Next Generation Eu”). A darne notizia è il sindaco Federico Basile.

Il finanziamento era stato ottenuto lo scorso maggio, ora ci sono i progetti.

I dettagli

L’investimento complessivo per l’operazione ammonta a 5 milioni 444mila euro. A questa cifra si aggiunge un cofinanziamento comunale di oltre 1 milione e 300mila euro.

Gli interventi, per un totale di 10 progetti su tutto il territorio comunale, permetteranno di creare 234 nuovi posti per i bambini più piccoli, da 0 a 3 anni.

Ecco quali saranno i 9 nuovi asili nido:

  1. “Ajossa” (nella foto, a Ganzirri), € 960.000 per la riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (40 posti);
  2. Scuola Bisconte Cataratti (Nuovo asilo nido Bisconte): € 260.000 riconversione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido (13 posti);
  3. “Calispera”, a Contesse, € 816.000 per la riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio destinato ad asilo nido (34 posti);
  4. “Torri Morandi”, € 576.000 per la riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (24 posti);
  5. “Nervesa”, Caserma Nervesa (Nuovo asilo nido Nervesa) € 792.000 per nuova costruzione/ampliamento (33 posti);
  6. “Rodia”, Ex scuola primaria Rodia (Nuovo asilo nido Rodia) € 360.000 riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (15 posti);
  7. “Santa Lucia”, Scuola primaria Cep – Aule completamento (Nuovo asilo nido Santa Lucia) € 600.000 riconversione edificio esistente non già destinato ad asilo nido (30 posti);
  8. “Trapani”, Ex lavatoio Torrente Trapani (Nuovo asilo nido Trapani): € 408.000 per nuova costruzione/ampliamento (17 posti);
  9. A questo elenco si aggiunge l’asilo “Marina” che sarà destinato all’uso duale, offrendo ulteriori 12 posti disponibili per le famiglie.

