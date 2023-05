Messina ospita i campioni italiani femminili paralimpici di Tennistavolo - Tempostretto

Da oggi a domenica al PalaRescifina

Da oggi a domenica 21 si svolgono al PalaRescifina di Messina i campionati italiani paralimpici di tennistavolo. L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, il vicepresidente della Federazione Italiana Tennistavolo-Fitet, Paolo Puglisi, il direttore tecnico della nazionale azzurra paralimpica e delegato del Coni Messina, Alessandro Arcigli, il rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Comitato regionale Sicilia, Roberto Pregadio, le azzurre vincitrici della medaglia di bronzo per il tennistavolo alle paralimpiadi di Tokyo 2022 Giada Rossi e Michela Brunelli e l’atleta della nazionale italiana paralimpica di tennistavolo Carlotta Ragazzini.

Per la seconda volta i Campionati Italiani Paralimpici si disputeranno in Sicilia. Al PalaRescifina gareggeranno tutti i migliori esponenti del movimento tricolore, compresi i campioni della Nazionale azzurra. In tutto gli atleti in gara saranno 146, l’ingresso al palazzetto sarà libero.

“Ritorno d’immagine”

“Eventi di questa importanza, come già avvenuto in occasione del campionato del mondo di tiro a volo, – ha dichiarato il sindaco Basile – sono frutto di una perfetta sinergia tra l’Amministrazione comunale, le Istituzioni sportive nazionali e le società, e consentono di avere visibilità non solo a livello agonistico, ma anche per il ritorno d’immagine che ne deriva per la città. Di ciò non possiamo che esserne fieri; questo è un altro esempio di sport virtuoso che serve anche ad aggregare, fare comunità e attrazione turistica per l’indotto e il ritorno d’immagine che ne deriva. Mi auguro che Messina possa continuare ad ospitare nuovi appuntamenti altrettanto prestigiosi”.

“Vetrina per Messina”

L’assessore Finocchiaro ha sottolineato come “i campionati italiani di tennistavolo rappresentano un’altra occasione di vetrina per la città dal punto di vista sportivo, ma non solo per le sue motivazioni di inclusione, condivisione, attrazione turistica e promozione del territorio. Abbiamo vinto una scommessa importante, abbiamo messo a regime tutta l’esperienza e le capacità organizzative della macchina amministrativa per vivere un’esperienza sportiva che ci regalerà momenti di grande soddisfazione e di grande crescita culturale e sociale. Diamo il benvenuto alle atlete che si contenderanno la vittoria in uno sport, che a Messina è in forte crescita come dimostrano gli ottimi risultati conseguiti in questi anni dalla Top Spin a livello nazionale e internazionale”.

Il vicepresidente della Fitet, Puglisi, ha ringraziato “la città di Messina per la sua grande ospitalità”, mentre il tecnico Arcigli ha affermato che “per un messinese come me è un piacere disputare nella propria città una competizione così importante, esperienza già vissuta quattordici anni fa, ed è un ulteriore motivo di soddisfazione che l’Amministrazione Basile l’abbia annunciata tra i appuntamenti nel suo calendario di eventi”.

Puglisi: “Il PalaRescifina offrirà le migliori condizioni possibili”

“Come siciliano – spiegava qualche giorno fa il vicepresidente federale Paolo Puglisi – sono molto felice che per la seconda volta, dopo quattordici anni, i tricolori paralimpici arrivino nella nostra Regione, che è uno dei bacini di riferimento del movimento. Ritengo che questi campionati a Messina siano anche il meritato riconoscimento dei successi che i nostri atleti hanno ottenuto in questi anni. Abbiamo molte società appassionate, che stanno lavorando benissimo nel settore paralimpico e per loro partecipare alla principale rassegna nazionale, in qualsiasi parte d’Italia si svolgesse, è sempre stato un motivo d’orgoglio, costituendo un modo per confrontarsi ai massimi livelli e dimostrare i progressi raggiunti, grazie al grande lavoro effettuato tutti i giorni in palestra. In questa occasione non dovranno viaggiare e gareggeranno in casa. Il PalaRescifina è un bellissimo impianto e sono certo che offrirà a tutti i protagonisti le condizioni per esprimersi al meglio delle loro potenzialità. Sottolineo, infine, come i Campionati Italiani Paralimpici rivestano una particolare importanza non solo dal lato sportivo, vista la presenza di atleti di spessore, ma anche perché sono per molti giovani un’opportunità di socialità e d’inclusione e mettono in luce persone che hanno creduto nei valori dello sport”.