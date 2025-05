Messina sarà ospite in Cina alla Fiera Internazionale delle Industrie Culturali

Ci saranno il sindaco Basile, gli assessori Caruso e Finocchiaro e i rappresentanti del Conservatorio Corelli

Messina sarà ospite ufficiale, a Shenzhen, in Cina, alla 21^ edizione della Fiera Internazionale delle Industrie Culturali, la più rilevante manifestazione fieristica internazionale dedicata all’industria culturale, in programma dal 22 al 26 maggio 2025 al Centro Esposizioni e Congressi Mondiale di Shenzhen. L’invito, rivolto dal Governo Municipale di Shenzhen al sindaco Federico Basile e al presidente del Conservatorio “Arcangelo Corelli”, Egidio Bernava Morante, rappresenta un prestigioso riconoscimento per la Città di Messina, selezionata per il valore delle sue politiche culturali, urbane e internazionali, nonché per consolidare i rapporti di collaborazione già attivi con i Conservatori musicali cinesi.

La delegazione messinese

La delegazione istituzionale, ospite delle autorità cinesi, sarà guidata dal sindaco Federico Basile, accompagnato dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, dall’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e da una rappresentanza del Conservatorio Statale “Arcangelo Corelli”, eccellenza accademica del territorio e protagonista del programma culturale della fiera. Il Conservatorio, guidato dal presidente Bernava e dal direttore accademico, maestro Carmelo Crisafulli, rappresenterà Messina con un programma artistico che intreccia musica, tradizione e apertura internazionale. Già attivo nei rapporti con Conservatori e Dipartimenti Musicali della Repubblica Popolare Cinese, il “Corelli” si appresta ad avviare un nuovo centro di formazione e ricerca, con una forte vocazione allo scambio accademico e culturale con l’Estremo Oriente.

L’accordo con Zhanzhou

La ICIF si conferma come uno dei principali appuntamenti mondiali nel settore della cultura, con oltre 160.000 metri quadrati di spazi espositivi, 120.000 espositori internazionali e più di 1,3 milioni di visitatori registrati nella precedente edizione. La seconda tappa della missione istituzionale si svolgerà nella città di Zhanzhou, nella Provincia del Fujian, dove sarà firmato un Protocollo d’Intesa per la Cooperazione Amichevole tra la Città di Messina e la Municipalità cinese. L’accordo, di durata biennale (maggio 2025 – aprile 2027), prevede: scambi istituzionali, scolastici e culturali; attività artistiche, mostre, concerti e spettacoli; collaborazioni educative tra scuole e università; progetti di sviluppo economico e commerciale, con particolare attenzione alla promozione delle eccellenze locali come vino e olio d’oliva; iniziative per la valorizzazione turistica e lo sviluppo sostenibile del territorio. L’intesa si fonda sui principi di parità, mutuo beneficio e complementarità, e potrà essere arricchita da accordi attuativi per la realizzazione di progetti concreti in ambito culturale, formativo ed economico. Con questa missione internazionale, Messina rafforza la propria presenza sulla scena globale, costruendo ponti con realtà emergenti e promuovendo il territorio attraverso relazioni istituzionali, cultura e creatività.