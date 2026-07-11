 Messina, pedone travolto e ucciso nella notte

Messina, pedone travolto e ucciso nella notte

Redazione

Messina, pedone travolto e ucciso nella notte

sabato 11 Luglio 2026 - 05:10

A pochi passi dal Policlinico ma l'impatto è stato subito fatale

Un gravissimo incidente stradale ha insanguinato la notte sul viale Gazzi. Un uomo di 49 anni è morto sul colpo dopo essere stato violentemente colpito da una moto.

La dinamica

Il drammatico impatto si è consumato intorno alla mezzanotte, nella carreggiata lato monte, a pochi metri dall’accesso del Policlinico. Per la vittima, centrata in pieno dal mezzo a due ruote, ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile: le ferite riportate si sono rivelate fatali sin da subito.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, insieme agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. La squadra di vigili urbani ha avviato gli accertamenti geometrici e i rilievi planimetrici per ricostruire con esattezza le responsabilità e l’esatta traiettoria del veicolo coinvolto.

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