Rilevante perdita idrica sulla Panoramica, lunedì lavori e distribuzione differita di 4 ore

Ecco le zone che saranno interessate dall’interruzione programmata per il prossimo lunedì 13 luglio dalle ore 12 alle ore 16

MESSINA – A seguito della segnalazione di una rilevante perdita lungo la condotta DN 300, che corre lungo la Strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord, nonché di ulteriori individuate nello stesso asse di distribuzione, il prossimo lunedì 13 luglio Amam eseguirà i necessari lavori di riparazione che avverranno simultaneamente nei tre punti critici individuati, “per garantire – spiega l’azienda – il minor disagio possibile momentaneo e un più efficiente approvvigionamento, a regime, delle zone interessate”.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche, che dovrebbero contenersi in circa 4 ore, ovvero dalle ore 12:00 alle ore 16:00, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua lungo l’intera linea di distribuzione che, al ripristino della funzionalità dell’adduttrice, sarà servita per il tempo corrispondente alla durata della sospensione. Dunque la distribuzione giornaliera avverrà con il medesimo tempo di flusso ma in orari diversi rispetto alla consueta programmazione.

Le zone dell’interruzione programmata

Le zone interessate dall’interruzione programmata per il prossimo lunedì 13 dalle ore 12 alle ore 16 sono: Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle.

Amam invita i residenti delle aree indicate a seguire i canali di informazione e comunicazione per ogni aggiornamento e “a fare uso parco della risorsa idrica in vista della sospensione della distribuzione che si realizzerà nell’arco temporale previsto”.

I tecnici lavoreranno per ridurre al minimo i tempi di intervento e limitare il più possibile i disagi momentanei per i quali, comunque, Amam è pronta a rispondere e soddisfare ogni richiesta di approvvigionamento sostitutivo che dovesse pervenire nel periodo di interruzione.