Lions Club S. Teresa, Santina Intersimone nuova presidente per l’anno sociale 2026-27

Succede a Salvatore Parlato. Celebrata a Sant'Alessio la XXII Charter Night

SANT’ALESSIO SICULO – È Santina Intersimone la nuova presidente del Lions Club Santa Teresa di Riva per l’anno sociale 2026-2027. Il passaggio delle consegne con il presidente uscente, Salvatore Parlato, si è svolto nella suggestiva cornice di un noto locale di Sant’Alessio Siculo, nel corso della tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana, coincidente con la celebrazione della XXII Charter Night del Club.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi soci, officer lionistici distrettuali, delegazioni di altri Club, autorità civili, rappresentanti del mondo della scuola e delle associazioni culturali e di volontariato del comprensorio.

Dopo i messaggi augurali delle maggiori autorità lionistiche distrettuali, sono intervenuti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo e Alì Terme, che hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta dal Club negli ultimi anni, confermando la disponibilità delle amministrazioni comunali a proseguire la collaborazione nelle iniziative di servizio rivolte al territorio.

Nel corso della serata sono entrati a far parte del Lions Club Santa Teresa di Riva tre nuovi soci: Tiziana Gentile, business controller, Melina Scarcella, operatrice e organizzatrice di eventi culturali, e Carmelo Trimarchi, ingegnere. A consegnare pin e attestati di appartenenza è stato il presidente della III Circoscrizione, Isidoro Barbagallo.

Riconoscimento anche per il socio Andrea Donsì, al quale è stato conferito lo Chevron per i vent’anni di appartenenza al Lions Club e, inoltre, menzionato per il recente conferimento del suo quarto Melvin Jones, assegnato per i meriti acquisiti nell’attività lionistica.

Il momento celebrativo della XXII Charter Night è stato affidato al past presidente Roberto Crisafulli, che ha ripercorso la storia del Club e le principali iniziative realizzate in oltre due decenni di attività, evidenziando il ruolo svolto a sostegno della comunità locale attraverso numerosi service di carattere sociale, culturale e sanitario che hanno lasciato un segno concreto.

Nel suo intervento conclusivo, preceduto dalla proiezione di un filmato riepilogativo delle attività dell’anno sociale, il presidente uscente Salvatore Parlato ha tracciato il bilancio del mandato, soffermandosi sui service che hanno maggiormente caratterizzato l’azione del Club. Tra questi il progetto scolastico “Kairòs – Inclusione al contrario”, e l’istituzione della Borsa di studio “Pietro Arena”, la donazione dei pannelli informativi per la tutela del mare e delle spiagge al Comune di Furci Siculo e il contributo destinato all’acquisto di una cyclette per l’area fitness del Comune di Santa Teresa di Riva, quale gesto di vicinanza alla comunità dopo gli eventi calamitosi provocati dal ciclone Harry.

Parlato ha quindi ringraziato i soci, le amministrazioni comunali, le istituzioni scolastiche e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle attività promosse dal Club nel corso dell’ultimo anno.

Particolarmente intenso il ricordo del socio Giovanni Starrantino, scomparso alcuni mesi fa. Soci e autorità ne hanno ricordato l’impegno costante, la disponibilità e lo spirito di servizio che ne hanno caratterizzato il lungo percorso associativo, menzionando il suo instancabile spirito di servizio, la disponibilità e l’amicizia che ne hanno fatto un autentico esempio dei valori lionistici

Con il tradizionale scambio dello spillino è iniziato ufficialmente il mandato della nuova presidente Santina Intersimone, che ha illustrato gli obiettivi dell’anno sociale 2026-2027.

Le iniziative del Club saranno ispirate alle “Tre G” indicate dalla governance distrettuale – Generosità, Gentilezza e Gioia – principi che orienteranno l’attività associativa nei confronti della comunità. Alla fine dell’intervento ha presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo.

A chiudere la serata sono stati gli interventi della presidente della Zona 8, Angela Patti, che si è complimentata per la qualità dei service realizzati e ha ringraziato il Club per la costante partecipazione alle iniziative zonali, e del presidente della III Circoscrizione, Isidoro Barbagallo, il quale ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Salvatore Parlato e dai soci, formulando gli auguri di buon lavoro alla nuova presidente affinché il Lions Club Santa Teresa di Riva possa continuare a distinguersi per spirito di servizio, progettualità e impegno a favore del territorio.