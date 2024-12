Messina premia le sue stelle dello sport, sabato appuntamento al PalaCultura

Il Comune premierà atleti, società e tecnici. Possibilità di autocandidarsi se classificati su un podio di un campionato nazionale nel 2024

MESSINA – Il Comune di Messina premierà i suoi atleti che nell’anno che si sta avviando alla conclusione avranno dato lustro alla città dello Stretto in ambito sportivo. Organizzato un evento che vedrà sfilare più di 100 persone al PalaCultura, sabato 21 dicembre dalle ore 10, dal titolo “Le stelle dello sport – Messina e i suoi campioni 2024”.

Finalmente viene da dire come gli stessi presenti alla conferenza stampa di stamattina a Palazzo Zanca sottolineano visto che da un po’ di tempo quest’idea era nelle menti degli amministratori, ma non era facile e non lo è ancora venire a capo di quanti messinesi ottengano risultati a livello nazionale e quante società messinesi, esclusivamente del Comune di Messina. Motivo per cui invitano chi ha i requisiti a farsi avanti proponendo la propria auto candidatura se rientra nei requisiti sottostanti inviando una mail a delegato.messina@coni.it e specificando in quale delle categorie si rientra.

Al momento della presentazione ufficiale della giornata saranno 79 gli atleti premiati, a cui si aggiungeranno 13 atleti paralimpici e due tecnici federali sempre del settore paralimpico. Tre società saranno coinvolte per essere state promosse in categorie superiori o per aver vinto il campionato nazionale. Ancora 6 allenatori, 3 arbitri nazionali e 2 giudici nazionali. A lato della premiazione del Comune di Messina anche le Benemerenze del Coni per 4 società, due stelle d’oro per almeno i 50 anni di attività e due stelle d’argento per aver raggiunto i 30 anni. Ancora 5 dirigenti premiati con una stella d’oro, tre di argento e un di bronzo. Infine 14 medaglie al valore atletico: 6 d’oro e 8 di bronzo.

Le dichiarazioni dei presenti in conferenza stampa

Così il sindaco Federico Basile: “Avremo oltre 100 rappresentanti in tutte le discipline, da un’idea si è concretizzata qualcosa di così ampio e non ci credevamo”. Fa eco l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro che sottolinea come sia stata una vasta ricerca: “Non è stato facile anche rintracciare le società, l’organizzazione prevede di coinvolgere chi ha raggiunto podi nazionali. È una manifestazione portata avanti in collaborazione con Coni e Cip, sta crescendo e sono felice che è incluso anche lo sport paralimpico, ci saranno 13 atleti e 2 tecnici paralimpici tra i premiati. Abbiamo perso qualche anno e finalmente siamo riusciti a fare questa prima manifestazione”.

Anche dalla Messina Social City, con la presidente Valeria Asquini, arriva un plauso: “Questa sinergia con lo sport e il valore educativo dello stesso nasce dall’inizio e si è consolidata e ci stimola sempre più e ci fa pensare in grande come è stato per il progetto Way. Tanti ragazzi avranno riconoscimento del Comune e sentiranno immediatamente più appartenenza alla comunità. Sarà un onore far parte di questa giornata così importante”.

Francesco Giorgio, esperto allo sport e delegato Comitato Paralimpico Italiano di Messina: “Questa manifestazione, che avremmo voluto organizzar prima, porta tanti aspetti e significati. Crea legame tra sport di base sociale e la finale conseguenza di chi lo pratica: l’agonismo. Chi inizia a scuola e oggi arriva a coronare un sogno a livello nazionale. Premieremo i podi italiani certificati da federazioni, abbiamo verificato che le candidature fossero coerenti e abbiamo scoperto dati ancora in aggiornamento, ci sono tanti sportivi e in tante discipline. I risultati arrivano anche in sport non molto sotto i riflettori. Consegneremo le benemerenze del Coni a quattro società per la loro longevità”.

Massimo Giacoppo: “Tengo a precisare che lo sforzo non è solo celebrare i campioni ma progettare nascita e crescita di nuovi campioni che meritano di restare nel territorio o tornarci dopo esperienze vissute fuori. Io sposo il progetto dell’amministrazione che punta a far nascere, crescere ed essere celebrati, ovviamente sportivamente, in città”.

I requisiti per essere premiati

Le premiazioni sono rivolte a coloro che hanno ottenuto classificazioni, convocazioni, promozioni o inserimenti in organici nazionali nell’anno 2024, come così di seguito indicato: