Messina, prestigiosa nomina per il prof. Romano

L'Ordinario di UniMe eletto a Barcellona nel Comitato europeo di Gastroenterologia pediatrica. Rappresenterà l'Italia.

Prestigiosa nomina in un organismo internazionale per il professor Claudio Romano, che sarà il referente per l’Italia all’interno del Comitato Europeo di Gastroenterologia Pediatrica, organo della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN).

Il professor Romano, ordinario di Pediatria, direttore della Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina, è stato eletto nei giorni scorsi nel corso di una recente riunione tenuta a Barcellona, in Spagna. Il professor Romano, che è anche Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, svolgerà questo incarico per i prossimi tre anni.

Il Comitato Europeo di Gastroenterologia Pediatrica è un organo consuntivo che coordina tutte le attività di ricerca e formative di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica in Europa.