Messina. Previsioni meteo negative, rinviato il secondo distacco idrico - Tempostretto

Non ci sono le condizioni adatte per intervenire bene e in tempi brevi

Era tutto pronto per il secondo distacco della condotta idrica ma, si era detto, condizioni meteo permettendo. E le previsioni non sono buone, motivo per cui l’intervento è stato rinviato, presumibilmente a gennaio.

Amam stava già predisponendo il cantiere per gli interventi, preparando anche più forze in campo tra autobotti mobili e moduli di protezione civile.

Ma è un piano che, a questo punto, sarà riproposto tra circa un mese. E, a cascata, slitteranno anche tutti gli altri interventi previsti nei prossimi mesi.