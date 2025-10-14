Messina. Proteste scuola Basile, parla la preside: “Dialogo con Atm per problema orario”

Dopo il secondo sit in degli studenti la dirigente ribadisce che è lavoro per la soluzione trasporti e chiede "confronto nelle sedi opportune"

Messina – Riceviamo e pubblichiamo la lettera della dirigente scolastica Caterina Celesti che interviene sulla questione “orario di uscita delle lezioni”, al centro di due manifestazioni degli studenti e diversi interventi di alcuni genitori.

“In merito alle recenti proteste riguardanti l’orario scolastico adottato dal nostro istituto, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni per ripristinare una corretta informazione e tutelare l’immagine della scuola, nel rispetto della comunità scolastica e degli organi collegiali.

Il sondaggio

Le scelte attuali sono state assunte all’interno del Consiglio di Istituto, organo composto da rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, compresi i genitori e gli studenti – precisa la preside Tali decisioni hanno fatto seguito a un sondaggio somministrato agli studenti, da cui è emersa a maggioranza la preferenza per l’attuale organizzazione oraria. La stessa preferenza oraria è stata espressa anche da una larga maggioranza in seno al Collegio dei docenti. E’, quindi, del tutto improprio e infondato sostenere che tali scelte siano state calate dall’alto o imposte in assenza di confronto. L’orario attualmente in vigore, con le giornate dell’Open day, rispetta in maniera rigorosa, il monte ore annuale previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per i Licei Artistici. La scuola opera nel pieno rispetto delle norme vigenti e in coerenza con quanto accade in molte realtà scolastiche analoghe sul territorio nazionale”.

Tavolo tecnico con Atm

Dopo il primo sit in dei ragazzi la dirigente aveva specificato che era a lavoro con Atm e col sindaco Basile per verificare se era possibile coniugare l’orario dei trasporti pubblici con l’orario in vigore. Posizione che ribadisce nella nota.

“Le criticità connesse agli orari dei mezzi pubblici sono oggetto di interlocuzione con ATM cui è stato chiesto un adeguamento dei servizi per meglio rispondere alle esigenze degli studenti. Pur trattandosi di un ambito esterno alle competenze scolastiche, la Dirigenza continua a farsi parte attiva per facilitare soluzioni concrete.

Si smentisce categoricamente la notizia, circolata nelle ultime ore, secondo cui i servizi igienici della scuola verrebbero chiusi alle ore 14 a causa di presunti disservizi legati al personale ATA. Nessuna limitazione di questo tipo è mai stata né prevista né comunicata dalla scuola. Il personale ATA garantisce regolarmente il servizio per l’intero orario scolastico, nel rispetto del CCNL vigente.

Pronta alla querela

Tale voce, priva di qualunque fondamento, ha generato confusione tra studenti e famiglie, danneggiando l’immagine dell’Istituto. La Dirigente condanna con fermezza la diffusione di informazioni false, allarmistiche o potenzialmente diffamatorie. Si ricorda che la diffusione di notizie non verificate, se riconducibili a singoli o gruppi, potrà costituire oggetto di segnalazione alle autorità competenti, qualora danneggi l’onorabilità dell’Istituto o le persone che vi operano. In tal senso, ogni dichiarazione pubblica che attribuisca intenzionalmente alla scuola comportamenti non veritieri o scorrettezze gestionali sarà attentamente valutata e, se necessario, oggetto di azione a tutela dell’ente scolastico.

Aperta al dialogo ma nelle sedi opportune

La scuola è luogo di formazione, educazione al confronto e alla responsabilità collettiva. Eventuali criticità devono essere segnalate attraverso i canali ufficiali ( rappresentanti, organi collegiali, uffici di segreteria) e discusse in modo costruttivo. Ogni altra modalità rischia di alimentare disinformazione e tensione, danneggiando proprio coloro che si intende tutelare: gli studenti. L’istituto continuerà ad operare nel pieno rispetto delle norme, nell’interesse degli studenti e della qualità dell’offerta formativa.

Restiamo disponibili al confronto nei modi e nelle sedi appropriate, nella certezza che trasparenza, correttezza e partecipazione responsabile restino valori fondanti della nostra comunità scolastica”.