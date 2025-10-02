 Zona Falcata. Sopralluogo in attesa della gara d'appalto per la bonifica

Redazione

giovedì 02 Ottobre 2025 - 09:00

Messina. Il commissario Rizzo insieme ai tecnici e ai responsabili del progetto

MESSINA – Il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, ha fatto un sopralluogo in zona Falcata insieme ai tecnici e ai responsabili del progetto, tra cui la rup Roberta Curcio e il direttore del porto di Messina, Ettore Gentile, prima dell’avvio della gara per l’appalto dell’intervento di rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione a cura di “Invitalia per le imprese”.

Il progetto, dal valore di circa 21,5 milioni di euro, prevede la rimozione di rifiuti e materiali contaminati, la demolizione di strutture dismesse e la bonifica dell’area, compreso il relitto della nave Rigoletto.

L’intervento, finanziato per l’importo di 20 milioni grazie all’emendamento della deputata Matilde Siracusano, consentirà di restituire progressivamente alla città spazi di grande valore storico e paesaggistico, aprendo la strada ai futuri interventi di rigenerazione urbana.

