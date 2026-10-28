Messina nella rete siciliana degli sportelli di ascolto per i giovani. Due appuntamenti mensili a piazza Cairoli

L’assessora Iris Forami incontrerà i giovani per raccogliere idee, proposte ed esigenze e favorire il dialogo con le istituzioni

Prende il via per la prima volta in Sicilia una rete di sportelli di ascolto interamente dedicati ai giovani, promossa dalla Commissione Politiche Giovanili di Anci Sicilia. L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, creando spazi di confronto diretto con gli amministratori locali e occasioni concrete di partecipazione alla vita pubblica.

Il progetto coinvolge i Comuni aderenti, che garantiranno almeno un appuntamento fisso al mese, con la possibilità di accedere anche su prenotazione. Gli sportelli offriranno ai giovani l’opportunità di esprimere liberamente idee, proposte, bisogni e criticità, contribuendo a individuare soluzioni e a trasformare, laddove possibile, le loro istanze in progetti e iniziative da sviluppare insieme alle amministrazioni. Anche Messina aderisce alla rete, mettendo a disposizione uno spazio dedicato all’ascolto e alla partecipazione giovanile presso l’Info Point YoungME, in piazza Cairoli. Gli incontri si svolgeranno negli ultimi due mercoledì di ogni mese, dalle ore 16 alle 18, offrendo ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di confrontarsi direttamente con l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Impatto Generazionale, Iris Forami.

Sarà un’occasione per condividere proposte, manifestare esigenze, segnalare problematiche e avanzare idee per migliorare la città e i servizi rivolti alle nuove generazioni. Un momento di dialogo pensato per avvicinare i giovani alle istituzioni e favorire un coinvolgimento più attivo nelle scelte che riguardano la comunità.

“Con l’adesione alla rete promossa da Anci Sicilia, il Comune di Messina – dichiara il sindaco Federico Basile – punta a valorizzare il protagonismo giovanile e a rendere l’ascolto uno strumento concreto di partecipazione. L’obiettivo è costruire un rapporto più diretto e continuativo tra amministrazione e giovani, riconoscendo il valore del loro contributo per la crescita sociale e culturale della nostra città”.