Messina. Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte riaperto dopo i lavori

I locali sono stati sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria

MESSINA – Rispettando i tempi previsti, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte è stato riaperto questa mattina per il regolare svolgimento dell’attività. La struttura è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria iniziati lo scorso 13 settembre. La direzione strategica dell’Irccs ha ringraziato le direzioni dell’Azienda ospedaliera universitaria “G.Martino” e dell’Azienda Papardo per il “grande supporto che ha permesso di garantire all’utenza continuità di emergenza/urgenza e tutte le maestranze che si sono adoperate in queste intense giornate di lavoro”.