 Chiuso un tratto del viale Annunziata per una crepa sulla strada

Chiuso un tratto del viale Annunziata per una crepa sulla strada

Redazione

Chiuso un tratto del viale Annunziata per una crepa sulla strada

domenica 05 Luglio 2026 - 06:58

Intervento della polizia municipale di Messina e traffico in salita deviato

MESSINA – Una lunga crepa si è aperta sul manto stradale all’Annunziata. Ieri si è reso necessario l’intervento della polizia municipale di Messina e la chiusura al traffico di un tratto del viale all’altezza della rotatoria. Il traffico in salita è stato dirottato in via del Fante.

Una soluzione provvisoria, e che provoca inevitabili problemi nel traffico, in attesa delle verifiche necessarie prima degli interventi sul manto stradale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Extravergine, il sapone come si faceva una volta VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED