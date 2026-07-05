Chiuso un tratto del viale Annunziata per una crepa sulla strada

Intervento della polizia municipale di Messina e traffico in salita deviato

MESSINA – Una lunga crepa si è aperta sul manto stradale all’Annunziata. Ieri si è reso necessario l’intervento della polizia municipale di Messina e la chiusura al traffico di un tratto del viale all’altezza della rotatoria. Il traffico in salita è stato dirottato in via del Fante.

Una soluzione provvisoria, e che provoca inevitabili problemi nel traffico, in attesa delle verifiche necessarie prima degli interventi sul manto stradale.