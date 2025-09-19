Messina. La rinascita passa da sponsor e tifosi, ora gli aiuti sono vitali

Con la vecchia società finalmente estromessa, sponsor e gli incassi dello stadio non sono mai stati così importanti

Se c’è una buona notizia, nel fallimento del Messina, è che la vecchia proprietà è finalmente estromessa, sia quella locale sia quella estera. L’epilogo, dopo il grottesco passaggio di proprietà, non poteva che essere questo.

La raccolta fondi fuori tempo

“Chi ha veramente voglia di fare qualcosa, se lo ritiene, dia un aiuto e contribuisca con una donazione senza chiedersi perché”. Diceva così, lo scorso febbraio, l’assessore Massimo Finocchiaro in riferimento alla situazione del Messina. Noi, invece, perché ce lo eravamo chiesti e avevamo spiegato che la raccolta fondi, in quel momento, non era la strada giusta da seguire. I tempi, purtroppo, ci hanno dato ragione. Quella raccolta fondi non aveva senso per due motivi: il primo è che l’obiettivo era una riduzione al minimo dei punti di penalizzazione ma i punti di penalizzazione, e il tempo lo ha confermato, erano l’ultimo dei problemi; il secondo è che la società era ancora in mano a chi l’ha portata al fallimento.

Un bando senza debiti per un potenziale futuro migliore

Oggi la situazione è totalmente diversa, potenzialmente e paradossalmente migliore. Perché, se si riuscirà ad arrivarci, ci sarà un bando o un’asta per il titolo del Messina, da poter acquisire senza debiti e senza il fardello delle operazioni incerte in carico alla vecchia società. Era successo già nel 2009 e nel 2017, la storia dice che in entrambi i casi si avvicinarono al Messina solo proprietà inadeguate. Oggi, si spera, potrebbe essere diverso. Ma per arrivare a un bando o a un’asta serve tempo e, in questo frattempo, servono i soldi per continuare la stagione.

L’importanza delle donazioni e dei biglietti

Un primo segnale è arrivato dai soci della Cooperativa Calcio Messina, che hanno raccolto 10mila euro in vista della gara di domenica contro il Gela. Per pagare gli stipendi e garantire la continuità sportiva in attesa dell’interesse di imprenditori seri e facoltosi, la curatrice può utilizzare i fondi residui della società (ridotti all’osso) e i proventi derivanti dalla continuazione dell’attività (ad esempio gli incassi delle partite o eventuali sponsorizzazioni), che rientrano nelle spese di gestione e hanno la priorità su tutti gli altri debiti del club.

Ecco perché la Cooperativa Calcio Messina ha rilanciato la campagna di sottoscrizione dei nuovi azionisti (qui il link) e ha invitato tutti i tifosi ad acquistare il biglietto per la partita di domenica, per coprire le spese della seguente trasferta di mercoledì ad Acireale e poi ancora per le spese successive. Ecco perché, rispetto allo scorso febbraio, è semmai adesso il tempo della mobilitazione perché la vecchia società è estromessa e perché i soldi di sponsor e incassi allo stadio sono davvero utili alla causa del Messina, per continuare la buona strada sia in campo sia fuori. In attesa di tempi migliori.