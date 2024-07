L’ultimo saluto a Giovanni Arigò: i funerali spostati al Villaggio Santo

Il titolare della Arigò Fireworks è deceduto il 13 luglio a Genova, dove era ricoverato in seguito all'esplosione avvenuta al Villaggio Santo

MESSINA – Non saranno celebrati nel Duomo di Messina, come precedentemente annunciato, i funerali di Giovanni Arigò. Per evitare sovrapposizioni con una manifestazione in programma alla stessa ora delle esequie, è stato infatti deciso spostare la cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, nel villaggio Santo. I funerali di Giovanni Arigò si svolgeranno sabato 20 luglio alle 17.

Il 42enne titolare della storica azienda Arigò Fireworks è deceduto lo scorso 13 luglio al Centro grandi ustionati di Genova, dove era stato ricoverato in seguito all’esplosione del 4 luglio verificatasi nella sua azienda di fuochi d’artificio.

Le condizioni di Giovanni Arigò, che presentava ustioni sul 90% del corpo, erano subito apparse disperate. Trasferito con aereo militare a Genova, è rimasto ricoverato al Centro grandi ustionati per alcuni giorni prima della tragica notizia del suo decesso. Arigò lascia la moglie e due bambini. Nell’esplosione sono rimaste ferite anche la madre Giusi Costa e la sorella Cristina, che hanno prestato i primi soccorsi.

Sabato saranno in tantissimi a tributargli l’ultimo saluto. Arigò era molto conosciuto e stimato anche per l’attività di famiglia, tramandata da generazioni. Nei giorni scorsi anche il sindaco Federico Basile aveva espresso il proprio cordoglio, annunciando la decisione di dedicare a Giovanni Arigò la processione della Vara 2024.