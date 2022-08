Messina. Sabato in programma la gara ciclistica "Trofeo Maria Assunta 2022" - Tempostretto

Una manifestazione ciclistica, all'interno della rassegna sulla Vara di Messina, riservata ad over e under 45

MESSINA – Nell’ambito della rassegna “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni” edizione 2022, dedicata a Franz Riccobono, in collaborazione con il Gruppo Storico della Vara e dei Giganti ed il contributo di Associazioni culturali, sabato 13 si svolgerà la manifestazione ciclistica “Trofeo Maria Assunta 2022”.

Il raduno dell’evento sportivo sarà in via Garibaldi a partire dalle ore 16 con partenza alle 17 per la categoria Giovanissimi Fci ed alle 18 con partenza alle 19 prima degli over 45 e a seguire degli under 45 per le categorie amatoriali Eps.